Ці породи собак заборонені в ЄС — яких тварин не вийде взяти з собою в Європу

Собаки в полі. Фото: Unsplash

Подорожуючи з тваринами за кордоном, необхідно знати про вимоги деяких країн Європейського Союзу щодо ввезення собак. Існує заборона на некомерційне транспортування певних порід, тобто з такими тваринами людям не дозволяють в’їзд.

Про це розповіли на платформі "Право в умовах війни".

Які породи собак заборонені в ЄС

Згідно з інформацією на порталі, всі держави Євросоюзу обмежують ввезення на свою територію будь-яких тварин, які не досягли 6-місячного віку. Законодавство окремих країн містить заборону на утримання, розведення і перевезення представників певних порід собак через їх потенційну небезпеку.

Німеччина: пітбультер’єр, американський стаффордширський тер’єр, стаффордширський бультер’єр, англійський бультер’єр. Франція: всі породи сімейства пітбулів, мастифів і тоса. Данія: пітбультер'єр, тоса-іну, американський стаффордширський тер'єр, бразильський мастиф, аргентинський дог, бурбуль, кангал, середньоазіатська вівчарка, торняк. Норвегія: британський бульдог, Кінг Чарльз спанієль. Іспанія, Італія, Швеція: всі бійцівській породи.

У багатьох інших країнах Європейського Союзу немає списку порід собак, заборонених до розведення або ввезення. Однак там діють правила щодо утримання тварин, які належать до переліку потенційно небезпечних.

"Перевезення власним транспортом допускається за наявності для собак автомобільного повідця, зафіксованого до сидіння або замка ременя безпеки. Довжина такого ременя має дозволяти тварині вільно сидіти, лежати, стояти, але не діставатися до водійського сидіння", — йдеться на порталі.

Які породи не визнані МКФ

Міжнародна кінологічна федерація (МКФ), основним завданням якої є сприяння розведенню і використанню чистокровних собак, існує з 1911 року. Її заснували кінологічні організації Австрії, Бельгії, Нідерландів, Німеччини та Франції. МКФ визнала далеко не всі породи, поза її увагою опинилися:

американський бульдог;

англійська вівчарка;

бульдог кампейро;

валенсійський ратер;

грецька вівчарка;

кан де палейро;

лабрадудль;

махореро;

пхунсан;

тедді-рузвельт-тер'єр;

французький спанієль;

чукотська їздова;

шовковистий віндхаунд та ін.

До цього списку ввійшли собаки, які пройшли процедуру визнання в національних кінологічних організаціях, але не відповідають вимогам МКФ, міжнародним стандартам і критеріям.

Нагадаємо, українцям заборонено утримувати вдома великих хижаків (левів, тигрів, ведмедів), приматів, отруйних змій і павуків, крокодилів, деяких птахів (орлів, яструбів, сов), морських тварин (дельфінів, тюленів, моржів). За порушення загрожують штрафи.

Також ми писали, скільки коштують елітні породи котів на OLX. За золотисту британську шиншилу власник просив 6 000 євро, за каракета — 4 500 єввро, за мейн-куна — 45 000 грн. А котика породи саванна продавали за 5 000 євро.