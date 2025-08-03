Елітні породи котів на OLX — скільки коштують мейн-куни, каракети і британські шиншили у 2025 році

Котик на ліжку. Фото: Freepik

Українці, які планують завести домашнього улюбленця, шукають тварин у притулках чи беруть з вулиці. А комусь потрібен кіт/собака елітної породи, тоді майбутні власники звертаються до розплідників або читають оголошення на спеціалізованому порталі OLX. Там часто продають котів рідкісних порід за немаленькі гроші.

Сайт Новини.LIVE розповідає, котів яких елітних порід українці можуть придбати на OLX.

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Скільки коштують коти на OLX

Рідкісних порід вистачає. Наприклад, золотисту британську шиншилу продають в Києві за 6 000 євро (290 000 грн). Представники цієї породи характеризуються грайливістю, природною цікавістю, проявами ніжності до господарів і врівноваженістю. Вони швидко адаптуються до нового місця, зберігають розмірений спокій в будь-яких ситуаціях і чудово підходять для життя у квартирі.

Золотиста британська шиншила на OLX. Фото: скриншот

Котика породи саванна українці можуть придбати за 5 000 євро (240 000 грн). Ці тварини успадкували енергійний характер та активність від своїх диких предків — сервалів. Але представники одомашненої породи легко піддаються дресуванню, швидко вивчають команди й навіть не проти гуляти на повідці, на відмінну від сервалів, характер яких неприборканий. Для саванни потрібно багато простору для ігор, бо в них розвинений мисливський інстинкт.

Кіт породи саванна на OLX. Фото: скриншот

Інший користувач OLX з Києва продає кота експериментальної породи каракет за 4 500 євро (217 000 грн). Її вивели шляхом схрещування звичайної домашньої кішки зі степовою риссю — каракалом. Тварини мають яскраве забарвлення та характерні китиці на вухах. Вдалося вивести дві генерації потомства — F1 та F2. Каракети проявляють миролюбну вдачу, низький рівень агресії та схильність до нічного способу життя.

Каракети на OLX. Фото: скриншот

За 45 000 грн пропонують купити чистокровного представника породи мейн-кун. Кіт має яскраві блакитно-зелені очі, розвинені м’язи, пухнасту шерсть, високо посаджені вуха з китицями і вражаючий родовід (батьки — великі породисті мейн-куни з чудовою генетикою). Ці тварини зазвичай мають дружній характер, вони грайливі та розумні, піддаються дресуванню.

Мейн-кун на OLX. Фото: скриншот

Нагадаємо, власникам тварин в Україні загрожує покарання за залишення домашніх улюбленців напризволяще. Штраф становить 3 400-5 950 грн із конфіскацією собаки чи кота, якщо їх перебування у господаря загрожує життю/здоров’ю тварини.

Також ми писали, що українці, які планують подорож із тваринами, повинні мати пакет документів для перетину кордону. Зокрема, чип, міжнародний паспорт, щеплення від сказу і тест на антитіла. Загальна підготовка може коштувати від 3 000 до 6 000 грн.