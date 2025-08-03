Элитные породы кошек на OLX — сколько стоят мейн-куны, каракеты и британские шиншиллы в 2025 году

Котик на кровати. Фото: Freepik

Украинцы, которые планируют завести домашнего любимца, ищут животных в приютах или берут с улицы. А кому-то нужен кот/собака элитной породы, тогда будущие владельцы обращаются в питомники или читают объявления на специализированном портале OLX. Там часто продают котов редких пород за немалые деньги.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, котов каких элитных пород украинцы могут приобрести на OLX.

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Сколько стоят коты на OLX

Редких пород хватает. Например, золотистую британскую шиншиллу продают в Киеве за 6 000 евро (290 000 грн). Представители этой породы характеризуются игривостью, природным любопытством, проявлениями нежности к хозяевам и уравновешенностью. Они быстро адаптируются к новому месту, сохраняют размеренное спокойствие в любых ситуациях и прекрасно подходят для жизни в квартире.

Золотистая британская шиншилла на OLX. Фото: скриншот

Котика породы саванна украинцы могут приобрести за 5 000 евро (240 000 грн). Эти животные унаследовали энергичный характер и активность от своих диких предков — сервалов. Но представители одомашненной породы легко поддаются дрессировке, быстро изучают команды и даже не против гулять на поводке, в отличие от сервалов, характер которых необузданный. Для саванны нужно много пространства для игр, ведь у них развит охотничий инстинкт.

Кот породы саванна на OLX. Фото: скриншот

Другой пользователь OLX из Киева продает кота экспериментальной породы каракет за 4 500 евро (217 000 грн). Ее вывели путем скрещивания обычной домашней кошки со степной рысью — каракалом. Животные имеют яркий окрас и характерные кисточки на ушах. Удалось вывести две генерации потомства — F1 и F2. Каракеты проявляют миролюбивый нрав, низкий уровень агрессии и склонность к ночному образу жизни.

Каракеты на OLX. Фото: скриншот

За 45 000 грн предлагают купить чистокровного представителя породы мейн-кун. Кот имеет яркие голубовато-зеленые глаза, развитые мышцы, пушистую шерсть, высоко посаженные уши с кистями и впечатляющую родословную (родители — крупные породистые мейн-куны с отличной генетикой). Эти животные обычно имеют дружелюбный характер, они игривы и умны, поддаются дрессировке.

Мейн-кун на OLX. Фото: скриншот

Напомним, владельцам животных в Украине грозит наказание за оставление домашних любимцев на произвол судьбы. Штраф составляет 3 400-5 950 грн с конфискацией собаки или кота, если их пребывание у хозяина угрожает жизни/здоровью животного.

Также мы писали, что украинцы, которые планируют путешествие с животными, должны иметь пакет документов для пересечения границы. В частности чип, международный паспорт, прививки от бешенства и тест на антитела. Общая подготовка может стоить от 3 000 до 6 000 грн.