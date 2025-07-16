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Головна Туризм Подорожі з тваринами — необхідні документи для виїзду з України

Подорожі з тваринами — необхідні документи для виїзду з України

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2025 14:26
Виїзд за кордон з улюбленцями — які документи необхідно підготувати
Песик з господаркою. Фото: freepik.com

Нині пік сезону літніх відпусток, і багато українців виїжджають за межі країни позасмагати та покупатися на пляжах популярних курортів. Не всі мають можливість залишитись своїх улюбленців вдома, тож не зайвим перед виїздом буде підготувати всі необхідні документи для перетину кордону.

Про це пише visitukraine.today.

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Що необхідно для подорожей з улюбленцями

Щоб спростити життя власникам тварин, правила Європейського Союзу щодо перетину ними кордонів були уніфіковані. Перед подорожжю варто попіклуватися про документи, що показують стан здоров'я вашого улюбленця, а також щеплення.

Для початку тваринку треба чипувати. Це невелика мікросхема, яку вживлюють під шкіру тварини та яка містить певну інформацію про неї та контакти господаря. Таку процедуру проводять у державній ветеринарній клініці, і її вартість становить 500-700 гривень.

Також лише в державних закладах видають паспорти міжнародного зразка, який заповнюється не лише українською, а й англійською мовою. Його оформлення вартуватиме власнику десь у 400 гривень.

Окрім того, вашого улюбленця треба прищепити від сказу. Вакцина повинна бути зроблена в клініці за стандартом WHO. Не менше як за три місяці до виїзду за кордон тварині потрібно пройти тест на титри антитіл проти сказу. Його вартість орієнтовно коштує від 2500 до 5000 гривень.

Подорожі з тваринами — необхідні документи для виїзду з України - фото 1
Котик збираеється в подорож із господарем. Фото: freepik.com

Перед поїздкою власнику необхідно отримати в державній ветеринарній клініці свідоцтво Форма №1(ВЕТ-1/ВЕТ-1(СНД)). Прикордонники обміняють його вам під час проходженням контролю на Міжнародний сертифікат (ВЕТ-1/ВЕТ-1 (СНД)).

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що на один з літаків в Індії напали бджоли. Також американець знайшов хитрий спосіб, за допомогою якого безкоштовно літав шість років.

Європейський союз правила подорож тварини туризм
Маргарита Рибакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рибакова
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