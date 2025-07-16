Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Туризм Путешествия с животными — документы для выезда из Украины

Путешествия с животными — документы для выезда из Украины

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2025 14:26
Выезд за границу с питомцами - какие документы необходимо подготовить
Песик с хозяйкой. Фото: freepik.com

Сейчас пик сезона летних отпусков, и многие украинцы выезжают за пределы страны позагорать и искупаться на пляжах популярных курортов. Не все имеют возможность оставить своих любимцев дома, поэтому не лишним перед выездом будет подготовить все необходимые документы для пересечения границы.

Об этом пишет visitukraine.today.

Реклама
Читайте также:

Что необходимо для путешествий с любимцами

Чтобы упростить жизнь владельцам животных, правила Европейского Союза относительно пересечения ими границ были унифицированы. Перед путешествием стоит позаботиться о документах, показывающих состояние здоровья вашего любимца, а также прививки.

Для начала животное надо чипировать. Это небольшая микросхема, которую вживляют под кожу животного и которая содержит определенную информацию о нем и контакты хозяина. Такую процедуру проводят в государственной ветеринарной клинике, и ее стоимость составляет 500-700 гривен.

Также только в государственных учреждениях выдают паспорт международного образца, который заполняется не только на украинском, но и на английском языке. Его оформление будет стоить владельцу где-то в 400 гривен.

Кроме того, вашего любимца надо привить от бешенства. Вакцина должна быть сделана в клинике по стандарту WHO. Не менее чем за три месяца до выезда за границу животному нужно пройти тест на титры антител против бешенства. Его стоимость ориентировочно стоит от 2500 до 5000 гривен.

Подорожі з тваринами — необхідні документи для виїзду з України - фото 1
Котик собирается в путешествие с хозяином. Фото: freepik.com

Перед поездкой владельцу необходимо получить в государственной ветеринарной клинике свидетельство Форма №1 (ВЕТ-1/ВЕТ-1 (СНГ)). Пограничники обменяют его вам во время прохождением контроля на Международный сертификат (ВЕТ-1/ВЕТ-1 (СНГ)).

Напомним, ранее мы рассказывали, что на один из самолетов в Индии напали пчелы. Также американец нашел хитрый способ, с помощью которого бесплатно летал шесть лет.

Европейский союз правила путешествие животные туризм
Маргарита Рыбакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рыбакова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации