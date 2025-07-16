Выезд за границу с питомцами - какие документы необходимо подготовить

Песик с хозяйкой. Фото: freepik.com

Сейчас пик сезона летних отпусков, и многие украинцы выезжают за пределы страны позагорать и искупаться на пляжах популярных курортов. Не все имеют возможность оставить своих любимцев дома, поэтому не лишним перед выездом будет подготовить все необходимые документы для пересечения границы.

Об этом пишет visitukraine.today.

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Что необходимо для путешествий с любимцами

Чтобы упростить жизнь владельцам животных, правила Европейского Союза относительно пересечения ими границ были унифицированы. Перед путешествием стоит позаботиться о документах, показывающих состояние здоровья вашего любимца, а также прививки.

Для начала животное надо чипировать. Это небольшая микросхема, которую вживляют под кожу животного и которая содержит определенную информацию о нем и контакты хозяина. Такую процедуру проводят в государственной ветеринарной клинике, и ее стоимость составляет 500-700 гривен.

Также только в государственных учреждениях выдают паспорт международного образца, который заполняется не только на украинском, но и на английском языке. Его оформление будет стоить владельцу где-то в 400 гривен.

Кроме того, вашего любимца надо привить от бешенства. Вакцина должна быть сделана в клинике по стандарту WHO. Не менее чем за три месяца до выезда за границу животному нужно пройти тест на титры антител против бешенства. Его стоимость ориентировочно стоит от 2500 до 5000 гривен.

Котик собирается в путешествие с хозяином. Фото: freepik.com

Перед поездкой владельцу необходимо получить в государственной ветеринарной клинике свидетельство Форма №1 (ВЕТ-1/ВЕТ-1 (СНГ)). Пограничники обменяют его вам во время прохождением контроля на Международный сертификат (ВЕТ-1/ВЕТ-1 (СНГ)).

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