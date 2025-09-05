Поездка в купе с животным — когда пассажирам УЗ не надо выкупать все места

Поезд УЗ. Фото: Укрзализныця/Telegram

Многие пассажиры Укрзализныци путешествуют вместе со своими домашними животными. Перевозчик недавно обновил правила пребывания четырехлапых в поездах, дабы обеспечить комфорт и безопасность как путешественников, так и домашних любимцев.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, когда украинцам не нужно выкупать все места в купе, если они едут с животными.

Реклама

Читайте также:

Что делать пассажирам с животными

Согласно информации, опубликованной пресс-службой Укрзализныци на Facebook-странице, собаки крупных пород (более 45 см в холке) могут находиться в купе при условии обязательного выкупа всех мест. При этом не всем пассажирам с животными придется тратить деньги на бронирование четырех билетов.

В комментариях под сообщением пользовательница социальной сети уточнила у компании, что делать владельцам небольших собак и кошек. По уточнению УЗ, нет необходимости осуществлять выкуп всех мест, если животное во время поездки будет находиться в переноске или другой емкости с абсорбирующим дном.

С другой стороны, чтобы иметь возможность выпустить домашнего любимца для свободного передвижения, придется купить четыре билета, то есть забронировать все купе. Также необходимо следить, чтобы собака или кот не лежали на постельном белье, поскольку это запрещено.

Ответ Укрзализныци на вопрос в Facebook. Фото: скриншот

Поездка в плацкарте и Интерсити

Находиться с малыми животными в региональных поездах разрешается при условии их размещения в сумке-переноске. Емкости можно держать на руках, местах для ручной клади или под сиденьями. В поездах Интерсити аналогичная ситуация с собаками и котами, а декоративных птиц следует поместить в клетку, ящик, корзину или другой контейнер.

"Для плацкарта действуют такие же правила для малых животных до 45 см в холке. Однако с большими животными крупных пород проезд запрещен, ведь это вагон открытой планировки. Мы стараемся сделать путешествия комфортными для всех пассажиров", — констатировали в УЗ.

Что касается кур, уток, индюков и т.д., то с ними разрешается путешествовать в региональных поездах при условии размещения в специальных средствах для транспортировки. Но размеры контейнера/ящика не должны превышать размер, предусмотренный для ручной клади.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцев штрафуют за жестокое обращение с животными и нарушение требований содержания. Например, из-за выгула собаки без поводка и намордника в общественном месте можно потерять от 170 до 340 грн. Для должностных лиц сумма взыскания больше.

Также мы писали, что в мае 2025 года Укрзализныця получила шесть новых плацкартных вагонов с розетками, подсветкой и удобными перегородками. Плюс пассажирам выдают новые комплекты постельного белья. Блогер показал, как выглядят эти вагоны.