Головна Travel Якщо змінились плани — як повернути квиток УЗ без втрати коштів

Якщо змінились плани — як повернути квиток УЗ без втрати коштів

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 22:48
Як повернути квитки УЗ без втрати коштів — правила та інструкції
Київський вокзал. Фото: Новини.LIVE

Подорожувати потягом це не лише зручно, а й доволі бюджетно. Проте іноді життя вносить свої корективи й запланована подорож може скасуватися.

В пресслужбі УЗ у Facebook пояснили, як без втрати грошей повернути квитки на потяг.

Як не втратити гроші при поверненні квитків

В компанії зазначили, що повертати квитки треба на тій же платформі, де ви їх купували — на сайті чи в додатку.

У застосунку потрібно обрати розділ "Придбані квитки" і натиснути на кнопку з трьома крапками біля квитка та "повернути квиток". На сайті УЗ це можна зробити, обравши в меню "мої квитки". Так само натисніть позначку з трьома крапками та поверніть.

На касі можна повернути квиток, сплативши 12 гривень за перетворення електронного квитка на бланк суворої звітності.

Якщо ви запізнились на потяг — квиток можна повернути протягом години у касах міста.

В компанії пояснили, що пасажири платять не лише за вартість квитка, а й додатково сплачують плацкарту — частина проїзного документа (квитка), частина вартості проїзду, яка засвідчує право пасажира на зайняття окремого нумерованого місця в залізничному вагоні, а також ПДВ, комісійний збір, збір за постіль та ставку.

Якщо змінились плани — як повернути квиток УЗ без втрати коштів - фото 1
Поїзд Укрзалізниці. Фото: Укрзалізниця/Telegram

Так, якщо ви здасте квиток за понад 24 години до відправлення — вам повернеться повна вартість "квитка" та "плацкарти". За здачу квитка понад 6 годин вам повернуть вартість "квитка" та 50% "плацкарти". А ось якщо ви повернете квиток менше ніж за 6 годин — вам повернеться лише вартість квитка без плацкарти.

В компанії також розповіли, що пасажир сплачує комісійний збір в розмірі 30 гривень, який не повертається при здачі квитків.

Кошти за повернення квитків надходять на ту картку, якою ви оплатили квиток, протягом 30 робочих днів.

Наталія Кушнір - Редактор
Автор:
Наталія Кушнір
