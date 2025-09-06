Туристов штрафуют на 1000 євро в Греции — как избежать

Туристи на пляжі. Фото: freepik.com

Греція запровадила новий штраф. За порушення туристам доведеться викласти космічну суму.

Про це пише Daily Express.

За що карають туристів в Греції

Головним пріоритетом уряду Греції є збереження краси пляжів та цілісності археологічних пам'яток, навіть попри постійне зростання туризму. Проте якщо ви любите збирати мушлі або камінці на пляжі — тепер за це можна отримати штраф.

Туристи, які вивозять ці природні елементи з охоронюваних прибережних територій Греції, ризикують отримати штраф до 1 000 євро.

Мушля на пляжі. Фото: freepik.com

Нову заборону пояснюють тим, що збирання мушель може порушити місцеву фауну і сприяти ерозії прибережних ландшафтів.

