Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Travel Тисячу євро за "сувенір" — що не варто чіпати в Греції

Тисячу євро за "сувенір" — що не варто чіпати в Греції

Ua ru
Дата публікації: 6 вересня 2025 11:03
Туристов штрафуют на 1000 євро в Греции — как избежать
Туристи на пляжі. Фото: freepik.com

Греція запровадила новий штраф. За порушення туристам доведеться викласти космічну суму.

Про це пише Daily Express.

Реклама
Читайте також:

За що карають туристів в Греції

Головним пріоритетом уряду Греції є збереження краси пляжів та цілісності археологічних пам'яток, навіть попри постійне зростання туризму. Проте якщо ви любите збирати мушлі або камінці на пляжі — тепер за це можна отримати штраф.

Туристи, які вивозять ці природні елементи з охоронюваних прибережних територій Греції, ризикують отримати штраф до 1 000 євро.

Тисячу євро за "сувенір" — що не варто чіпати в Греції - фото 1
Мушля на пляжі. Фото: freepik.com

Нову заборону пояснюють тим, що збирання мушель може порушити місцеву фауну і сприяти ерозії прибережних ландшафтів.

В яких випадках Wizz Air повертає кошти за квиток.

Туристка розповіла, як суттєво зекономити на квитках на літак.

Рейтинг компаній, які найчастіше гублять речі пасажирів.

Куди цієї осені можна поїхати у відпустку, де у Європі тепле море у вересні-жовтні.

Дивна процедура оздоровлення дітей в середньовічній Англії.

подорож Греція пляж штраф туризм
Наталія Кушнір - Редактор
Автор:
Наталія Кушнір
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації