Туристов штрафуют на 1000 євро в Греции — как избежать

Тисячу євро за "сувенір" — що не варто чіпати в Греції
Греція запровадила новий штраф. За порушення туристам доведеться викласти космічну суму.
Про це пише Daily Express.
За що карають туристів в Греції
Головним пріоритетом уряду Греції є збереження краси пляжів та цілісності археологічних пам'яток, навіть попри постійне зростання туризму. Проте якщо ви любите збирати мушлі або камінці на пляжі — тепер за це можна отримати штраф.
Туристи, які вивозять ці природні елементи з охоронюваних прибережних територій Греції, ризикують отримати штраф до 1 000 євро.
Нову заборону пояснюють тим, що збирання мушель може порушити місцеву фауну і сприяти ерозії прибережних ландшафтів.
