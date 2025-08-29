Відео
Головна Travel Можна "влетіти" на штраф — локації світу, де заборонено знімати

Ua ru
Дата публікації: 29 серпня 2025 20:20
Місця, де туристам заборонено фотографувати — список
Туристка з фотоапаратом. Фото: freepik.com

Важко уявити будь-яку відпустку від фото на пам'ять. Проте зйомка на деяких популярних локаціях світу може "вилитися в копієчку".

Про це пише Daily Express.

Де заборонено робити фото

Місцеві органи влади в Європі, США та Австралії встановили штрафи від 100 євро та інші види покарань за фото в деяких місцях. Зокрема, відвідувачам заборонено фотографувати коронні коштовності в Лондонському Тауері. Така заборона була введена для того, щоб запобігти використанню знімків потенційними злочинцями для виявлення слабких місць в системі охорони прикрас.

Штрафи були встановлені не для того, щоб зіпсувати вам відпочинок. Такі суворі правила покликані захистити священні місця, їх історію і не наражати людей на небезпеку. 

Можна "влетіти" на штраф — локації світу, де заборонено знімати - фото 1
Туристка фотографує природу. Фото: freepik.com

10 туристичних місць, де заборонено фотографувати, і покарання:

  • Сикстинська капела у Ватикані — конфіскація пристроїв чи видалення фото;
  • Тадж-Махал в Індії — видалення фотографій та штраф;
  • Ейфелева вежа у Франції — штраф 100 євро та видалення фотографій;
  • Національний парк Улуру-Ката-Тюта в Австралї — видалення фотографій та штрафи від 3200 євро;
  • Долина царів у Єгипті — вилучення пристрою та штраф 10 євро;
  • Королівські коштовності в Лондонському Тауері у Великій Британії — штраф понад 250 євро;
  • Вестмінстерське абатство у Великій Британії — видалення фотографій та вилучення телефону чи фотоапарату.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Ryanair планує збільшити премії співробітникам, які виявляють пасажирів з багажем, що перевищує норми. Також ми писали, що кияни мають можливість відвідати неймовірний парк за 2 години їзди від столиці.

подорож штраф фото безпека туризм
Наталія Кушнір - Редактор
Автор:
Наталія Кушнір
