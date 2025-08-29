Места, где туристам запрещено фотографировать - список

Туристка с фотоаппаратом. Фото: freepik.com

Трудно представить любой отпуск без фото на память. Однако съемка на некоторых популярных локациях мира может "вылиться в копеечку".

Где запрещено делать фото

Местные органы власти в Европе, США и Австралии установили штрафы от 100 евро и другие виды наказаний за фото в некоторых местах. В частности, посетителям запрещено фотографировать коронные драгоценности в Лондонском Тауэре. Такой запрет был введен для того, чтобы предотвратить использование снимков потенциальными преступниками для выявления слабых мест в системе охраны украшений.

Штрафы были установлены не для того, чтобы испортить вам отдых. Такие строгие правила призваны защитить священные места, их историю и не подвергать людей опасности.

Туристка фотографирует природу. Фото: freepik.com

10 туристических мест, где запрещено фотографировать и наказание:

Сикстинская капелла в Ватикане — конфискация устройств или удаление фото;

Тадж-Махал в Индии — удаление фотографий и штраф;

Эйфелева башня во Франции — штраф 100 евро и удаление фотографий;

Национальный парк Улуру-Ката-Тюта в Австралии — удаление фотографий и штрафы от 3200 евро;

Долина царей в Египте — изъятие устройства и штраф 10 евро;

Королевские драгоценности в Лондонском Тауэре в Великобритании — штраф более 250 евро;

Вестминстерское аббатство в Великобритании — удаление фотографий и изъятие телефона или фотоаппарата.

