Места, где туристам запрещено фотографировать - список

Можно "влететь" на штраф — локации мира, где запрещено снимать
Трудно представить любой отпуск без фото на память. Однако съемка на некоторых популярных локациях мира может "вылиться в копеечку".
Об этом пишет Daily Express.
Где запрещено делать фото
Местные органы власти в Европе, США и Австралии установили штрафы от 100 евро и другие виды наказаний за фото в некоторых местах. В частности, посетителям запрещено фотографировать коронные драгоценности в Лондонском Тауэре. Такой запрет был введен для того, чтобы предотвратить использование снимков потенциальными преступниками для выявления слабых мест в системе охраны украшений.
Штрафы были установлены не для того, чтобы испортить вам отдых. Такие строгие правила призваны защитить священные места, их историю и не подвергать людей опасности.
10 туристических мест, где запрещено фотографировать и наказание:
- Сикстинская капелла в Ватикане — конфискация устройств или удаление фото;
- Тадж-Махал в Индии — удаление фотографий и штраф;
- Эйфелева башня во Франции — штраф 100 евро и удаление фотографий;
- Национальный парк Улуру-Ката-Тюта в Австралии — удаление фотографий и штрафы от 3200 евро;
- Долина царей в Египте — изъятие устройства и штраф 10 евро;
- Королевские драгоценности в Лондонском Тауэре в Великобритании — штраф более 250 евро;
- Вестминстерское аббатство в Великобритании — удаление фотографий и изъятие телефона или фотоаппарата.
