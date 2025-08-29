Видео
Можно "влететь" на штраф — локации мира, где запрещено снимать

Можно "влететь" на штраф — локации мира, где запрещено снимать

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 20:20
Места, где туристам запрещено фотографировать - список
Туристка с фотоаппаратом. Фото: freepik.com

Трудно представить любой отпуск без фото на память. Однако съемка на некоторых популярных локациях мира может "вылиться в копеечку".

Об этом пишет Daily Express.

Где запрещено делать фото

Местные органы власти в Европе, США и Австралии установили штрафы от 100 евро и другие виды наказаний за фото в некоторых местах. В частности, посетителям запрещено фотографировать коронные драгоценности в Лондонском Тауэре. Такой запрет был введен для того, чтобы предотвратить использование снимков потенциальными преступниками для выявления слабых мест в системе охраны украшений.

Штрафы были установлены не для того, чтобы испортить вам отдых. Такие строгие правила призваны защитить священные места, их историю и не подвергать людей опасности.

Можна "влетіти" на штраф — локації світу, де заборонено знімати - фото 1
Туристка фотографирует природу. Фото: freepik.com

10 туристических мест, где запрещено фотографировать и наказание:

  • Сикстинская капелла в Ватикане — конфискация устройств или удаление фото;
  • Тадж-Махал в Индии — удаление фотографий и штраф;
  • Эйфелева башня во Франции — штраф 100 евро и удаление фотографий;
  • Национальный парк Улуру-Ката-Тюта в Австралии — удаление фотографий и штрафы от 3200 евро;
  • Долина царей в Египте — изъятие устройства и штраф 10 евро;
  • Королевские драгоценности в Лондонском Тауэре в Великобритании — штраф более 250 евро;
  • Вестминстерское аббатство в Великобритании — удаление фотографий и изъятие телефона или фотоаппарата.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Ryanair планирует увеличить премии сотрудникам, которые обнаруживают пассажиров с багажом, превышающим нормы. Также мы писали, что киевляне имеют возможность посетить невероятный парк в 2 часах езды от столицы.

Автор:
Наталья Кушнир
Автор:
Наталья Кушнир
