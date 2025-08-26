Відео
У Львові на відомій вежі відкриють новий оглядовий майданчик

У Львові на відомій вежі відкриють новий оглядовий майданчик

Ua ru
Дата публікації: 26 серпня 2025 19:17
У Львові з'явиться новий оглядовий майданчик — місце та вартість входу
Краєвиди Львова. Фото: lifeistravel.info

У популярному туристичному місті Львів уже у вересні відкриють ще один оглядовий майданчик. Він буде розташований на вежі Львівського органного залу.

Про це у коментарі LVIV.MEDIA повідомив директор органного залу Тарас Демко.

Нова локація для туристів у Львові

Зазначається, що 14 вересня у Львові вперше відкриють для відвідувачів Західну вежу Львівського органного залу за адресою: вулиця Степана Бандери, 8. Ця вежа була орієнтовно побудована в XIX столітті. Її висота сягає 40 метрів. Відвідати її можна буде з 15-17 години. Будуть формуватися групи до 10 осіб. Зареєструватися можна вже з 8 вересня на офіційних сторінках Львівського органного залу в соцмережах.

Директор органного залу розповів, що спершу вежа виконувала оборонну функцію міста, згодом на ній побудували дзвіницю. Вона була закритою, і на неї можна було підійматися лише технічним працівникам.

Демко додав, що з вежі відкривається неймовірний вид. Окрім того, підіймаючись на оглядовий майданчик, відвідувачі можуть насолодитися музикою, яка лунатиме в концертному залі.

Через вік вежу було складно ремонтувати, проте місцева влада відреставрувала сходи та віконниці, а також відремонтували внутрішні стіни.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, де у Європі тепле море у вересні-жовтні. Також бортпровідниця пояснила, до якого терміну вагітності безпечно подорожувати літаком.

відпочинок подорож Львів туризм архітектура
Наталія Кушнір - Редактор
Автор:
Наталія Кушнір
