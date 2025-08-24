Подорожі й вагітність — до якого терміну можна літати

Вагітна жінка в літаку. Фото: Pinterest

Вагітність не є перешкодою для подорожей літаком. Досвідчена стюардеса пояснила, до якого терміну польоти залишаються безпечними.

Про це розповіла досвідчена бортпровідниця tanya_ivanikhina_ в TikTok.

Подорожі літаком під час вагітності

Бортпровідниця розповіла, що з одноплідною вагітністю літати можна аж до 36 тижня вагітності. Якщо ж жінка вагітна двома малюками — до 32 тижня.

Проте стюардеса попереджає, що з 28 тижня багато авіакомпаній вимагають дозвіл від лікаря, в якому зазначається про те, що стан здоров'я жінки дозволяє подорожувати літаком.

Такий документ має бути виданий не пізніше 48-72 годин до запланованого вильоту. Тобто до 27 тижня вагітності майбутня мама може літати без спеціальних оглядів та висновків.

