Путешествия и беременность - до какого срока можно летать

Беременность не является препятствием для путешествий самолетом. Опытная стюардесса объяснила, до какого срока полеты остаются безопасными.

Об этом рассказала опытная бортпроводница tanya_ivanikhina_ в TikTok.

Путешествия самолетом во время беременности

Бортпроводница рассказала, что с одноплодной беременностью летать можно вплоть до 36 недели беременности. Если же женщина беременна двумя малышами — до 32 недели.

Однако стюардесса предупреждает, что с 28 недели многие авиакомпании требуют разрешение от врача, в котором отмечается о том, что состояние здоровья женщины позволяет путешествовать самолетом.

Такой документ должен быть выдан не позднее 48-72 часов до запланированного вылета. То есть до 27 недели беременности будущая мама может летать без специальных осмотров и заключений.

