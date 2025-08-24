Путешествия и беременность - до какого срока можно летать

Стюардесса объяснила, до какого срока беременности можно летать
Беременность не является препятствием для путешествий самолетом. Опытная стюардесса объяснила, до какого срока полеты остаются безопасными.
Об этом рассказала опытная бортпроводница tanya_ivanikhina_ в TikTok.
Путешествия самолетом во время беременности
Бортпроводница рассказала, что с одноплодной беременностью летать можно вплоть до 36 недели беременности. Если же женщина беременна двумя малышами — до 32 недели.
Однако стюардесса предупреждает, что с 28 недели многие авиакомпании требуют разрешение от врача, в котором отмечается о том, что состояние здоровья женщины позволяет путешествовать самолетом.
Такой документ должен быть выдан не позднее 48-72 часов до запланированного вылета. То есть до 27 недели беременности будущая мама может летать без специальных осмотров и заключений.
