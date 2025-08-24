Видео
Главная Travel Стюардесса объяснила, до какого срока беременности можно летать

Стюардесса объяснила, до какого срока беременности можно летать

Ua ru
Дата публикации 24 августа 2025 13:39
Путешествия и беременность - до какого срока можно летать
Беременная женщина в самолете. Фото: Pinterest

Беременность не является препятствием для путешествий самолетом. Опытная стюардесса объяснила, до какого срока полеты остаются безопасными.

Об этом рассказала опытная бортпроводница tanya_ivanikhina_ в TikTok.

Читайте также:

Путешествия самолетом во время беременности

Бортпроводница рассказала, что с одноплодной беременностью летать можно вплоть до 36 недели беременности. Если же женщина беременна двумя малышами — до 32 недели.

Однако стюардесса предупреждает, что с 28 недели многие авиакомпании требуют разрешение от врача, в котором отмечается о том, что состояние здоровья женщины позволяет путешествовать самолетом.

Такой документ должен быть выдан не позднее 48-72 часов до запланированного вылета. То есть до 27 недели беременности будущая мама может летать без специальных осмотров и заключений.

Напомним, ранее мы рассказывали о странной процедуре оздоровления детей в Англии. Также мы писали, какие авиакомпании чаще всего теряют чемоданы пассажиров.

Наталья Кушнир - Редактор
Автор:
Наталья Кушнир
