Головна Travel В Італії туриста оштрафували на 1500 євро за камінці

В Італії туриста оштрафували на 1500 євро за камінці

Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2025 20:17
Штраф у 1500 євро в Італії — що треба знати та як уникнути туристам
Туристи. Фото: Freepik

Італійці оштрафували туриста, який відвідував Археологічний парк Помпеї. Чоловік вкрав з історичної пам'ятки камінчики та цеглу.

Про це пише The Sun.

Читайте також:

Космічний штраф за крадіжку

Британця спіймали на крадіжці каменів з одного з найстаріших історичних місць Європи. Йому загрожує великий штраф у розмірі до 1500 євро і шестирічний тюремний термін за викрадення цінних фрагментів з археологічного пам'ятника.

Чоловіка помітив екскурсовод поблизу базиліки, коли той підбирав уламки з тротуару і клав їх у свою сумку. Він сповістив про це адміністрацію парку та охоронців, які передали це представникам збройних сил Італії. Поліцейські виявили в сумці туриста п'ять каменів і уламок цегли. Цінні речі були вилучені у чоловіка і повернуті до парку.

В Італії туриста оштрафували на 1500 євро за камінці - фото 1
Артефакти, які викрав турист. Фото: Archaeological Park of Pompeii

На веб-сайті для відвідувачів Помпеї попереджають про те, що заборонено "підходити надто близько і торкатися предметів, фресок, меблів тощо" та "пошкоджувати підлоги, стіни, антикварні меблі, фрески, лавки, статуї, фонтани, прилавки та будь-які інші поверхні".

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що на популярному європейському курорті ввели суворі штрафи для мандрівників. Також досвідчена стюардеса пояснила, що не варто брати з собою в літак.

Італія подорож штраф туризм архітектура
Наталія Кушнір - Редактор
Автор:
Наталія Кушнір
