Штраф в 1500 евро в Италии — что нужно знать и как избежать туристам

Итальянцы оштрафовали туриста, который посещал Археологический парк Помпеи. Мужчина украл из исторической достопримечательности камешки и кирпичи.

Об этом пишет The Sun.

Космический штраф за кражу

Британца поймали на краже камней из одного из старейших исторических мест Европы. Ему грозит крупный штраф в размере до 1500 евро и шестилетний тюремный срок за похищение ценных фрагментов из археологического памятника.

Мужчину заметил экскурсовод вблизи базилики, когда тот подбирал обломки с тротуара и клал их в свою сумку. Он известил об этом администрацию парка и охранников, которые передали это представителям вооруженных сил Италии. Полицейские обнаружили в сумке туриста пять камней и обломок кирпича. Ценные вещи были изъяты у мужчины и возвращены в парк.

Артефакты, которые похитил турист. Фото: Archaeological Park of Pompeii

На веб-сайте для посетителей Помпеи предупреждают о том, что запрещено "подходить слишком близко и касаться предметов, фресок, мебели и т.д." и "повреждать полы, стены, антикварную мебель, фрески, скамейки, статуи, фонтаны, прилавки и любые другие поверхности".

