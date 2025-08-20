Куди поїхати в Карпати з дітьми 2025 — добірка найкращих місць

Мама з малюком у Карпатах. Фото: instagram.com/hutsul_land_bukovel/

Час із дітьми в Карпатах — чудова можливість поєднати відпочинок серед мальовничої природи з пізнавальними розвагами. Чисте повітря, оздоровчі прогулянки гірськими стежками та екопарки залишать незабутні враження для всієї родини.

Підбіркою цікавих локації для дітей у Карпатах поділилося видання OBOZ.UA.

Реклама

Читайте також:

ДіноПарк у Паляниці

Діти будуть вражені зубатими динозаврами, які ніби втекли зі стрічки "Парк Юрського Періоду". Вони навіть гарчать та рухаються. На території парку є батути та різні галереї з казковими персонажами. За вхід дорослому доведеться віддати 200 гривень, за дитину до 12 років — 100 гривень. Для малюків до 3 років вхід безкоштовний.

Гуцул Ленд в Буковелі

Вихідними в парку проводять різноманітні майстер-класи та анімаційні шоу. Контактний парк серед мальовничої природи сподобається не лише діткам, а й батькам. Гуцул Ленд є домівкою для оленів, овець, кіз, лам та інших тваринок. Їх можна попестити та погодувати. Вхід для діток вартує 330 гривень, для дорослих — 380 гривень.

Карпатський трамвай у Вигоді

Легендарний пролягає вузькоколійкою часів Австро-Угорської імперії пролягає крізь смерекові ліси й мальовничі полонини й гірські ріки. На маршруті є зупинки з цікавими локаціями, а машиніст дає можливість пасажиру покерувати унікальним потягом.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про цікаві локації, за кілька годин їзди від столиці. Також ми писали, де покупатись неподалік Львова.