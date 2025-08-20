Відео
Відпустка із дітьми в Карпатах 2025 — куди поїхати

Відпустка із дітьми в Карпатах 2025 — куди поїхати

Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2025 16:28
Куди поїхати в Карпати з дітьми 2025 — добірка найкращих місць
Мама з малюком у Карпатах. Фото: instagram.com/hutsul_land_bukovel/

Час із дітьми в Карпатах — чудова можливість поєднати відпочинок серед мальовничої природи з пізнавальними розвагами. Чисте повітря, оздоровчі прогулянки гірськими стежками та екопарки залишать незабутні враження для всієї родини.

Підбіркою цікавих локації для дітей у Карпатах поділилося видання OBOZ.UA.

Читайте також:

ДіноПарк у Паляниці

Діти будуть вражені зубатими динозаврами, які ніби втекли зі стрічки "Парк Юрського Періоду". Вони навіть гарчать та рухаються. На території парку є батути та різні галереї з казковими персонажами. За вхід дорослому доведеться віддати 200 гривень, за дитину до 12 років — 100 гривень. Для малюків до 3 років вхід безкоштовний.

Гуцул Ленд в Буковелі

Вихідними в парку проводять різноманітні майстер-класи та анімаційні шоу. Контактний парк серед мальовничої природи сподобається не лише діткам, а й батькам. Гуцул Ленд є домівкою для оленів, овець, кіз, лам та інших тваринок. Їх можна попестити та погодувати. Вхід для діток вартує 330 гривень, для дорослих — 380 гривень.

Карпатський трамвай у Вигоді

Легендарний пролягає вузькоколійкою часів Австро-Угорської імперії пролягає  крізь смерекові ліси й мальовничі полонини й гірські ріки. На маршруті є зупинки з цікавими локаціями, а машиніст дає можливість пасажиру покерувати унікальним потягом.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про цікаві локації, за кілька годин їзди від столиці. Також ми писали, де покупатись неподалік Львова.

діти відпочинок подорож Карпати відпустка Україна
Наталія Кушнір - Редактор
Автор:
Наталія Кушнір
