Отпуск с детьми в Карпатах 2025 — куда поехать

Отпуск с детьми в Карпатах 2025 — куда поехать

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2025 16:28
Куда поехать в Карпаты с детьми 2025 - подборка лучших мест
Мама с малышом в Карпатах. Фото: instagram.com/hutsul_land_bukovel/

Время с детьми в Карпатах — прекрасная возможность совместить отдых среди живописной природы с познавательными развлечениями. Чистый воздух, оздоровительные прогулки по горным тропам и экопарки оставят незабываемые впечатления для всей семьи.

Подборкой интересных локаций для детей в Карпатах поделилось издание OBOZ.UA.

Читайте также:

ДиноПарк в Палянице

Дети будут поражены зубастыми динозаврами, которые будто сбежали из фильма "Парк Юрского Периода". Они даже рычат и двигаются. На территории парка есть батуты и различные галереи со сказочными персонажами. За вход взрослому придется отдать 200 гривен, за ребенка до 12 лет — 100 гривен. Для малышей до 3 лет вход бесплатный.

Гуцул Ленд в Буковеле

По выходным в парке проводят разнообразные мастер-классы и анимационные шоу. Контактный парк среди живописной природы понравится не только детям, но и родителям. Гуцул Ленд является домом для оленей, овец, коз, лам и других животных. Их можно погладить и покормить. Вход для детей стоит 330 гривен, для взрослых — 380 гривен.

Карпатский трамвай в Выгоде

Легендарный пролегает узкоколейкой времен Австро-Венгерской империи пролегает сквозь еловые леса и живописные долины и горные реки. На маршруте есть остановки с интересными локациями, а машинист дает возможность пассажиру порулить уникальным поездом.

Напомним, ранее мы рассказывали об интересных локациях, в нескольких часах езды от столицы. Также мы писали, где искупаться недалеко от Львова.

Наталья Кушнир - Редактор
Автор:
Наталья Кушнир
