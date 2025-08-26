Во Львове появится новая смотровая площадка - место и стоимость входа

Пейзажи Львова. Фото: lifeistravel.info

В популярном туристическом городе Львов уже в сентябре откроют еще одну смотровую площадку. Она будет расположена на башне Львовского органного зала.

Об этом в комментарии LVIV.MEDIA сообщил директор органного зала Тарас Демко.

Реклама

Читайте также:

Новая локация для туристов во Львове

Отмечается, что 14 сентября во Львове впервые откроют для посетителей Западную башню Львовского органного зала по адресу: улица Степана Бандеры, 8. Эта башня была ориентировочно построена в XIX веке. Ее высота достигает 40 метров. Посетить ее можно будет с 15-17 часов. Будут формироваться группы до 10 человек. Зарегистрироваться можно уже с 8 сентября на официальных страницах Львовского органного зала в соцсетях.

Директор органного зала рассказал, что сначала башня выполняла оборонительную функцию города, впоследствии на ней построили колокольню. Она была закрытой и на нее можно было подниматься только техническим работникам.

Демко добавил, что с башни открывается невероятный вид. Кроме того, поднимаясь на смотровую площадку, посетители могут насладиться музыкой, которая будет звучать в концертном зале.

Из-за возраста башню было сложно ремонтировать, однако местные власти отреставрировали лестницу и ставни, а также отремонтировали внутренние стены.

Напомним, ранее мы рассказывали, где в Европе теплое море в сентябре-октябре. Также бортпроводница объяснила, до какого срока беременности безопасно путешествовать самолетом.