Во Львове появится новая смотровая площадка - место и стоимость входа

Во Львове на известной башне откроют новую смотровую площадку
В популярном туристическом городе Львов уже в сентябре откроют еще одну смотровую площадку. Она будет расположена на башне Львовского органного зала.
Об этом в комментарии LVIV.MEDIA сообщил директор органного зала Тарас Демко.
Новая локация для туристов во Львове
Отмечается, что 14 сентября во Львове впервые откроют для посетителей Западную башню Львовского органного зала по адресу: улица Степана Бандеры, 8. Эта башня была ориентировочно построена в XIX веке. Ее высота достигает 40 метров. Посетить ее можно будет с 15-17 часов. Будут формироваться группы до 10 человек. Зарегистрироваться можно уже с 8 сентября на официальных страницах Львовского органного зала в соцсетях.
Директор органного зала рассказал, что сначала башня выполняла оборонительную функцию города, впоследствии на ней построили колокольню. Она была закрытой и на нее можно было подниматься только техническим работникам.
Демко добавил, что с башни открывается невероятный вид. Кроме того, поднимаясь на смотровую площадку, посетители могут насладиться музыкой, которая будет звучать в концертном зале.
Из-за возраста башню было сложно ремонтировать, однако местные власти отреставрировали лестницу и ставни, а также отремонтировали внутренние стены.
