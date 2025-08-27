Відео
Головна Travel Ryanair збільшить премії за виявлення перевищення розмірів багажу

Ryanair збільшить премії за виявлення перевищення розмірів багажу

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2025 22:48
Ryanair частіше штрафуватиме пасажирів — із чим це пов'язано
Літак Ryanair. Фото: Pexels.com

Ryanair планує збільшити премії співробітникам, які виявляють пасажирів з багажем, що перевищує норми. Вони почнуть частіше штрафувати мандрівників вже з кінця осені.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Ryanair частіше штрафуватиме пасажирів 

До впровадження змін співробітники бюджетної авіакомпанії можуть заробляти до 80 євро на місяць за виявлені перевищення розмірів ручної поклажі та багажу.

Керівник Ryanair Майкл О'Лірі повідомив, що планує підвищити бонуси для співробітників, які штрафують пасажирів, які намагаються провезти на борт літака багаж, що перевищує норми. Зокрема, з листопада бонуси зростуть з 1,50 євро до 2,50 євро за кожну сумку.

Ryanair збільшить премії за виявлення перевищення розмірів багажу - фото 1
Літак Ryanair. Фото: Pexels.com

"Я абсолютно не перепрошую за це. Я хочу, щоб наші співробітники ловили людей, які обманюють систему. Я досі дивуюся кількості людей з величезними рюкзаками, які все ще думають, що пройдуть контроль та зекономлять", — заявив О'Лірі.

Нагадаємо, раніше ми писали, які сумки Ryanair дозволяє безкоштовно брати із собою в літак без доплат. Також ми розповідали, яка країна восени роздаватиме безкоштовні квитки на літак.

авіарейси подорож штрафи туризм Ryanair
Наталія Кушнір - Редактор
Автор:
Наталія Кушнір
