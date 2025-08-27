Ryanair частіше штрафуватиме пасажирів — із чим це пов'язано

Літак Ryanair. Фото: Pexels.com

Ryanair планує збільшити премії співробітникам, які виявляють пасажирів з багажем, що перевищує норми. Вони почнуть частіше штрафувати мандрівників вже з кінця осені.

Про це пише Daily Mail.

До впровадження змін співробітники бюджетної авіакомпанії можуть заробляти до 80 євро на місяць за виявлені перевищення розмірів ручної поклажі та багажу.

Керівник Ryanair Майкл О'Лірі повідомив, що планує підвищити бонуси для співробітників, які штрафують пасажирів, які намагаються провезти на борт літака багаж, що перевищує норми. Зокрема, з листопада бонуси зростуть з 1,50 євро до 2,50 євро за кожну сумку.

"Я абсолютно не перепрошую за це. Я хочу, щоб наші співробітники ловили людей, які обманюють систему. Я досі дивуюся кількості людей з величезними рюкзаками, які все ще думають, що пройдуть контроль та зекономлять", — заявив О'Лірі.

