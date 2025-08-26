Як за хвилину пройти контроль в аеропорту — лайфхак для туристів

Туристка розкрила, як швидко пройти контроль в аеропорту
Черга на контроль безпеки в аеропорту може налякати навіть найдосвідченішого мандрівника. Годинні очікування можуть виявитися справжнім кошмаром.
Про це пише Daily Mail.
Як прискорити проходження паспортного контролю
Досвідчена мандрівниця розкрила маловідомий секрет, який може допомогти пасажирам пройти контроль менш ніж за хвилину.
На опублікованому відео дівчина показала, куди всі в аеропорту прямують на паспортний контроль. Проте мандрівниця порадила повернути праворуч, де на вході написано "Швидкий прохід".
"Багато людей думають, що це тільки для швидкого проходу, тому ніхто не йде на цю сторону. Якщо ви в Лондоні та летите Ryanair, то в більшості випадків це буде з аеропорту Станстед. Там завжди багато людей. Наступного разу одразу прямуйте направо", — поділилась блогерка.
Схожою схемою, як суттєво зекономити час, можна скористатися і в інших аеропортах. Проте швидкий прохід може бути в іншій частині від головної черги.
@travelainewithme
Saw this in another video & had to try it out myself 😱 If you're in London & flying Ryanair, majority of the time it'll be from Stansted airport. It doesn't matter what time of the day it is (this was filmed at 5am), it will most likely be busy. Next time you're there, save yourself from the long queues, and head straight to the right side 😉 . . . #travelblogger #londontravel #traveltips #travelhacks #travellife♬ Somethin’ Here (Original Mix) - Terrence Parker
