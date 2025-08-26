Відео
Головна Travel Туристка розкрила, як швидко пройти контроль в аеропорту

Туристка розкрила, як швидко пройти контроль в аеропорту

Ua ru
Дата публікації: 26 серпня 2025 22:49
Як за хвилину пройти контроль в аеропорту — лайфхак для туристів
Аеропорт. Фото: pexels.com

Черга на контроль безпеки в аеропорту може налякати навіть найдосвідченішого мандрівника. Годинні очікування можуть виявитися справжнім кошмаром.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Як прискорити проходження паспортного контролю

Досвідчена мандрівниця розкрила маловідомий секрет, який може допомогти пасажирам пройти контроль менш ніж за хвилину.

На опублікованому відео дівчина показала, куди всі в аеропорту прямують на паспортний контроль. Проте мандрівниця порадила повернути праворуч, де на вході написано "Швидкий прохід".

"Багато людей думають, що це тільки для швидкого проходу, тому ніхто не йде на цю сторону.  Якщо ви в Лондоні та летите Ryanair, то в більшості випадків це буде з аеропорту Станстед. Там завжди багато людей. Наступного разу одразу прямуйте направо", — поділилась блогерка.

Схожою схемою, як суттєво зекономити час, можна скористатися і в інших аеропортах. Проте швидкий прохід може бути в іншій частині від головної черги.

@travelainewithme

Saw this in another video & had to try it out myself 😱 If you're in London & flying Ryanair, majority of the time it'll be from Stansted airport. It doesn't matter what time of the day it is (this was filmed at 5am), it will most likely be busy. Next time you're there, save yourself from the long queues, and head straight to the right side 😉 . . . #travelblogger #londontravel #traveltips #travelhacks #travellife

♬ Somethin’ Here (Original Mix) - Terrence Parker

Нагадаємо, раніше ми розповідали про додаткові збори для туристів в країнах Європи. Також ми писали, яка країна восени роздаватиме безкоштовні квитки на літак.

аеропорти подорож лайфхаки туризм контроль
Наталія Кушнір - Редактор
Автор:
Наталія Кушнір
