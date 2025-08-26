Як за хвилину пройти контроль в аеропорту — лайфхак для туристів

Аеропорт. Фото: pexels.com

Черга на контроль безпеки в аеропорту може налякати навіть найдосвідченішого мандрівника. Годинні очікування можуть виявитися справжнім кошмаром.

Як прискорити проходження паспортного контролю

Досвідчена мандрівниця розкрила маловідомий секрет, який може допомогти пасажирам пройти контроль менш ніж за хвилину.

На опублікованому відео дівчина показала, куди всі в аеропорту прямують на паспортний контроль. Проте мандрівниця порадила повернути праворуч, де на вході написано "Швидкий прохід".

"Багато людей думають, що це тільки для швидкого проходу, тому ніхто не йде на цю сторону. Якщо ви в Лондоні та летите Ryanair, то в більшості випадків це буде з аеропорту Станстед. Там завжди багато людей. Наступного разу одразу прямуйте направо", — поділилась блогерка.

Схожою схемою, як суттєво зекономити час, можна скористатися і в інших аеропортах. Проте швидкий прохід може бути в іншій частині від головної черги.

