Главная Travel Туристка раскрыла, как быстро пройти контроль в аэропорту

Туристка раскрыла, как быстро пройти контроль в аэропорту

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2025 22:49
Как за минуту пройти контроль в аэропорту - лайфхак для туристов
Аэропорт. Фото: pexels.com

Очередь на контроль безопасности в аэропорту может напугать даже самого опытного путешественника. Часовое ожидание может оказаться настоящим кошмаром.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Как ускорить прохождение паспортного контроля

Опытная путешественница раскрыла малоизвестный секрет, который может помочь пассажирам пройти контроль менее чем за минуту.

На опубликованном видео девушка показала, куда все в аэропорту направляются на паспортный контроль. Однако путешественница посоветовала повернуть направо, где на входе написано "Быстрый проход".

"Многие люди думают, что это только для быстрого прохода, поэтому никто не идет на эту сторону. Если вы в Лондоне и летите Ryanair, то в большинстве случаев это будет из аэропорта Станстед. Там всегда много людей. В следующий раз сразу направляйтесь направо", — поделилась блогерша.

Похожей схемой, как существенно сэкономить время, можно воспользоваться и в других аэропортах. Однако быстрый проход может находиться в другой части от главной очереди.

@travelainewithme

Увидел это в другом видео и должен был попробовать сам 😱 Если вы в Лондоне и летите Ryanair, большинство времени это будет из аэропорта Станстед. Неважно, какое время суток (это было снято в 5 утра), скорее всего, он будет занят. В следующий раз, когда вы там будете, спасите себя от длинных очередей и отправляйтесь прямо в правую сторону 😉 . . . #travelblogger #londontravel #traveltips #traveltips #travelhacks #travellife

♬ Somethin' Here (Original Mix) - Terrence Parker

Напомним, ранее мы рассказывали о дополнительных сборах для туристов в странах Европы. Также мы писали, какая страна осенью будет раздавать бесплатные билеты на самолет.

