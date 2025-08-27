Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Travel Ryanair увеличит премии за выявление превышения размеров багажа

Ryanair увеличит премии за выявление превышения размеров багажа

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 22:48
Ryanair будет чаще штрафовать пассажиров - с чем это связано
Самолет Ryanair. Фото: Pexels.com

Ryanair планирует увеличить премии сотрудникам, которые выявляют пассажиров с багажом, превышающим нормы. Они начнут чаще штрафовать путешественников уже с конца осени.

Об этом пишет Daily Mail.

Реклама
Читайте также:

Ryanair чаще будет штрафовать пассажиров

До внедрения изменений сотрудники бюджетной авиакомпании могут зарабатывать до 80 евро в месяц за выявленные превышения размеров ручной клади и багажа.

Руководитель Ryanair Майкл О'Лири сообщил, что планирует повысить бонусы для сотрудников, которые штрафуют пассажиров, пытающихся провезти на борт самолета багаж, превышающий нормы. В частности, с ноября бонусы вырастут с 1,50 евро до 2,50 евро за каждую сумку.

Ryanair збільшить премії за виявлення перевищення розмірів багажу - фото 1
Самолет Ryanair. Фото: Pexels.com

"Я совершенно не извиняюсь за это. Я хочу, чтобы наши сотрудники ловили людей, которые обманывают систему. Я до сих пор удивляюсь количеству людей с огромными рюкзаками, которые все еще думают, что пройдут контроль и сэкономят", — заявил О'Лири.

Напомним, ранее мы писали, какие сумки Ryanair позволяет бесплатно брать с собой в самолет без доплат. Также мы рассказывали, какая страна осенью будет раздавать бесплатные билеты на самолет.

авиарейсы путешествие штрафы туризм Ryanair
Наталья Кушнир - Редактор
Автор:
Наталья Кушнир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации