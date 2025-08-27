Ryanair будет чаще штрафовать пассажиров - с чем это связано

Самолет Ryanair. Фото: Pexels.com

Ryanair планирует увеличить премии сотрудникам, которые выявляют пассажиров с багажом, превышающим нормы. Они начнут чаще штрафовать путешественников уже с конца осени.

Об этом пишет Daily Mail.

Ryanair чаще будет штрафовать пассажиров

До внедрения изменений сотрудники бюджетной авиакомпании могут зарабатывать до 80 евро в месяц за выявленные превышения размеров ручной клади и багажа.

Руководитель Ryanair Майкл О'Лири сообщил, что планирует повысить бонусы для сотрудников, которые штрафуют пассажиров, пытающихся провезти на борт самолета багаж, превышающий нормы. В частности, с ноября бонусы вырастут с 1,50 евро до 2,50 евро за каждую сумку.

"Я совершенно не извиняюсь за это. Я хочу, чтобы наши сотрудники ловили людей, которые обманывают систему. Я до сих пор удивляюсь количеству людей с огромными рюкзаками, которые все еще думают, что пройдут контроль и сэкономят", — заявил О'Лири.

Напомним, ранее мы писали, какие сумки Ryanair позволяет бесплатно брать с собой в самолет без доплат. Также мы рассказывали, какая страна осенью будет раздавать бесплатные билеты на самолет.