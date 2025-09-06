Видео
Тысячу евро за "сувенир" — что не стоит трогать в Греции

Тысячу евро за "сувенир" — что не стоит трогать в Греции

Ua ru
Дата публикации 6 сентября 2025 11:03
Туристов штрафуют на 1000 евро в Греции - как избежать
Туристы на пляже. Фото: freepik.com

Греция ввела новый штраф. За нарушение туристам придется выложить космическую сумму.

Об этом пишет Daily Express.

За что наказывают туристов в Греции

Главным приоритетом правительства Греции является сохранение красоты пляжей и целостности археологических памятников, даже несмотря на постоянный рост туризма. Однако если вы любите собирать ракушки или камни на пляже — теперь за это можно получить штраф.

Туристы, которые вывозят эти природные элементы из охраняемых прибрежных территорий Греции, рискуют получить штраф до 1 000 евро.

Тисячу євро за "сувенір" — що не варто чіпати в Греції - фото 1
Ракушка на пляже. Фото: freepik.com

Новый запрет объясняют тем, что сбор ракушек может нарушить местную фауну и способствовать эрозии прибрежных ландшафтов.

Наталья Кушнир - Редактор
Автор:
Наталья Кушнир
