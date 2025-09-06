Туристов штрафуют на 1000 евро в Греции - как избежать

Туристы на пляже. Фото: freepik.com

Греция ввела новый штраф. За нарушение туристам придется выложить космическую сумму.

Об этом пишет Daily Express.

За что наказывают туристов в Греции

Главным приоритетом правительства Греции является сохранение красоты пляжей и целостности археологических памятников, даже несмотря на постоянный рост туризма. Однако если вы любите собирать ракушки или камни на пляже — теперь за это можно получить штраф.

Туристы, которые вывозят эти природные элементы из охраняемых прибрежных территорий Греции, рискуют получить штраф до 1 000 евро.

Ракушка на пляже. Фото: freepik.com

Новый запрет объясняют тем, что сбор ракушек может нарушить местную фауну и способствовать эрозии прибрежных ландшафтов.

