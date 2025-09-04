Відео
Один з аеропортів Польщі спростив перевезення ручної поклажі

Один з аеропортів Польщі спростив перевезення ручної поклажі

Ua ru
Дата публікації: 4 вересня 2025 21:10
Аеропорт Кракова скасував обмеження перевезень рідин — що треба знати туристам
Аеропорт. Фото: pexels.com

Аеропорт Кракова спростив правила перевезення ручної поклажі. Пасажирам тепер не треба розливати рідини у крихітні пляшечки.

Про це йдеться на офіційному сайті аеропорту у Facebook.

Читайте також:

Нові правила в аеропорту Кракова

Зазначається, що аеропорт Кракова першим в Польщі скасував обмеження на перевезення рідин у ручній поклажі. З 3 вересня пасажирам дозволили перевозити рідини в пляшках до 2 літрів.

Спрощення контролю в аеропорту стало можливе завдяки новим комп'ютерним сканерам. 

"Час, необхідний для перевірки однієї особи, скоротився майже на 30%! Завдяки цьому рішенню навіть у дні, коли ми б'ємо чергові рекорди пасажиропотоку, а буває, що за один день послугами нашого аеропорту користуються навіть 48 тисяч пасажирів, час очікування на перевірку для більшості з них не перевищує 10 хвилин", — повідомив президент правління аеропорту Лукаш Струтинський.

Один з аеропортів Польщі спростив перевезення ручної поклажі - фото 1
Аеропорт. Фото: pexels.com

Нагадаємо, в більшості аеропортів світу заборонено провозити в ручній поклажі рідини, об'єм яких перевищує 100 мл. Це пов'язане із тим, що у 2006 році правоохоронцям у Великій Британії вдалося запобігти терористичній змові із вибуховими речовинами в літаку. Сучасні технології ж дозволять добре розгледіти вміст вашої валізи.

В УЗ оновили правила перевезення тварин.

Один з популярних курортів восени роздаватиме безкоштовні квитки на літак.

Експерт розкрив, чому він ніколи не бронює готельні номери, що закінчуються цифрами "01".

Ryanair скасовує рейси до трьох міст Європи.

Куди поїхати цієї осені — цікаві локації в Україні.

авіарейси правила аеропорти подорож туризм Ryanair
Наталія Кушнір - Редактор
Автор:
Наталія Кушнір
