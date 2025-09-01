Відео
Подорожі з Ryanair — чи пустять в літак із паперовим квитком

Подорожі з Ryanair — чи пустять в літак із паперовим квитком

Ua ru
Дата публікації: 1 вересня 2025 13:39
Ryanair переходить на електронні квитки — чи варто друкувати квиток
Літак Ryanair. Фото: pexels.com

Ірландський лоукостер Ryanair на початку цього року оголосив, що до листопада повністю відмовиться від друкованих посадкових талонів. Однак зміна правил викликала немало питань у пасажирів.

Про це пише The Sun.

Правила посадки на літак Ryanair

Зазначаться, що компанія перейшла на електронні квитки з метою підвищення екологічності та спрощення процесу посадки. Проте це історичне рішення викликало у багатьох мандрівників питання щодо того, з яким типом посадкового талона вони можуть нині подорожувати. 

Наразі Ryanair приймає як роздруковані посадкові талони, так і талони на мобільному телефоні в додатку. Пасажири можуть завантажити цифрові талони через вебсайт або додаток, або роздрукувати паперові талони вдома на аркуші формату А4.

Подорожі з Ryanair — чи пустять в літак з паперовим квитком - фото 1
Літак Ryanair. Фото: pexels.com

Також є можливість роздрукувати посадковий талон на стійці реєстрації в аеропорту, але Ryanair стягує за цю послугу 64 євро.

Проте паперові квитки прийматимуть лише до 3 листопада 2025 року. З цієї дати пасажири зможуть здійснювати посадку лише за допомогою цифрового квитка в додатку myRyanair.

правила авіаквитки подорож туризм Ryanair
Наталія Кушнір - Редактор
Автор:
Наталія Кушнір
