Ryanair переходить на електронні квитки — чи варто друкувати квиток

Ірландський лоукостер Ryanair на початку цього року оголосив, що до листопада повністю відмовиться від друкованих посадкових талонів. Однак зміна правил викликала немало питань у пасажирів.

Правила посадки на літак Ryanair

Зазначаться, що компанія перейшла на електронні квитки з метою підвищення екологічності та спрощення процесу посадки. Проте це історичне рішення викликало у багатьох мандрівників питання щодо того, з яким типом посадкового талона вони можуть нині подорожувати.

Наразі Ryanair приймає як роздруковані посадкові талони, так і талони на мобільному телефоні в додатку. Пасажири можуть завантажити цифрові талони через вебсайт або додаток, або роздрукувати паперові талони вдома на аркуші формату А4.

Також є можливість роздрукувати посадковий талон на стійці реєстрації в аеропорту, але Ryanair стягує за цю послугу 64 євро.

Проте паперові квитки прийматимуть лише до 3 листопада 2025 року. З цієї дати пасажири зможуть здійснювати посадку лише за допомогою цифрового квитка в додатку myRyanair.

