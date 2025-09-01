Ryanair переходить на електронні квитки — чи варто друкувати квиток

Подорожі з Ryanair — чи пустять в літак із паперовим квитком
Ірландський лоукостер Ryanair на початку цього року оголосив, що до листопада повністю відмовиться від друкованих посадкових талонів. Однак зміна правил викликала немало питань у пасажирів.
Про це пише The Sun.
Правила посадки на літак Ryanair
Зазначаться, що компанія перейшла на електронні квитки з метою підвищення екологічності та спрощення процесу посадки. Проте це історичне рішення викликало у багатьох мандрівників питання щодо того, з яким типом посадкового талона вони можуть нині подорожувати.
Наразі Ryanair приймає як роздруковані посадкові талони, так і талони на мобільному телефоні в додатку. Пасажири можуть завантажити цифрові талони через вебсайт або додаток, або роздрукувати паперові талони вдома на аркуші формату А4.
Також є можливість роздрукувати посадковий талон на стійці реєстрації в аеропорту, але Ryanair стягує за цю послугу 64 євро.
Проте паперові квитки прийматимуть лише до 3 листопада 2025 року. З цієї дати пасажири зможуть здійснювати посадку лише за допомогою цифрового квитка в додатку myRyanair.
