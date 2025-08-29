Відео
Ryanair "змішали з брудом" через нові правила з багажем

Дата публікації: 29 серпня 2025 11:03
Ryanair розлютив пасажирів через нові правила ручної поклажі — деталі
Літак Ryanair. Фото: pexels.com

Нещодавно ірландський лоукостер Ryanair анонсував нові бонуси для співробітників, які штрафуватимуть пасажирів за перевищення розмірів ручної поклажі чи багажу. Клієнтів обурили такі нововведення компанії.

Про це пише The Sun.

Читайте також:

Ryanair розлютив пасажирів

Зазначається, що вже з листопада 2025 року бюджетна авіакомпанія планує підвищити бонуси для своїх співробітників з 1,50 євро до 2,50 євро за кожну одиницю багажу, який перевищує дозволені розміри.

Пасажирів неабияк розлютила така мотивація працівників, адже з таким підходом суттєво зросте кількість штрафів.

 "Ще одна причина, чому я не літаю з Ryanair, ця авіакомпанія занадто токсична".

"Будь ласка, припиніть, це вже цілий статок за багаж, чиста жадібність і огидний спосіб поводитися зі своїми клієнтами".

"Після 22 років користування їхніми послугами ми вирішили, що досить. Я краще проїду 2 години додатково, щоб сісти на рейс Aer Lingus або будь-яку іншу авіакомпанію, ніж мати з ними справу знову".

Ryanair "змішали з брудом" через нові правила з багажем - фото 1
Літак Ryanair. Фото: pexels.com

Ще один клієнт назвав нову політику "нісенітницею" і описав процес реєстрації в Ryanair як "стресовий. Пасажири також скаржаться, що співробітники компанії часто безпідставно звинувачують пасажирів у тому, що їхній багаж перевищує дозволені параметри багажу.

Пропонуємо вам ознайомитися з правилами та заборонами авіакомпаній, які вбережуть вас від зайвих витрат та нервів

В яких випадках Wizz Air повертає кошти за квиток.

Туристка розповіла, як суттєво зекономити на квитках на літак.

Рейтинг компаній, які найчастіше гублять речі пасажирів.

Пасажирів Ryanair можуть змусити пасажирів додатково заплатити 3 тис. гривень до вартості квитка через пізню реєстрацію.

Стюардеса поясни.ла, чому в літаках заборонені вейпи та IQOS.

авіарейси подорож штрафи туризм Ryanair
Наталія Кушнір - Редактор
Автор:
Наталія Кушнір
