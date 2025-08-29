Ryanair разозлил пассажиров из-за новых правил ручной клади - детали

Самолет Ryanair. Фото: pexels.com

Недавно ирландский лоукостер Ryanair анонсировал новые бонусы для сотрудников, которые будут штрафовать пассажиров за превышение размеров ручной клади или багажа. Клиентов возмутили такие нововведения компании.

Об этом пишет The Sun.

Ryanair разозлил пассажиров

Отмечается, что уже с ноября 2025 года бюджетная авиакомпания планирует повысить бонусы для своих сотрудников с 1,50 евро до 2,50 евро за каждую единицу багажа, который превышает разрешенные размеры.

Пассажиров изрядно разозлила такая мотивация работников, ведь с таким подходом существенно возрастет количество штрафов.

"Еще одна причина, почему я не летаю с Ryanair, эта авиакомпания слишком токсична".

"Пожалуйста, прекратите, это уже целое состояние за багаж, чистая жадность и отвратительный способ обращаться со своими клиентами".

"После 22 лет пользования их услугами мы решили, что достаточно. Я лучше проеду 2 часа дополнительно, чтобы сесть на рейс Aer Lingus или любую другую авиакомпанию, чем иметь с ними дело снова".

Еще один клиент назвал новую политику "ерундой" и описал процесс регистрации в Ryanair как "стрессовый". Пассажиры также жалуются, что сотрудники компании часто безосновательно обвиняют пассажиров в том, что их багаж превышает разрешенные параметры багажа.

Пассажиров Ryanair могут заставить пассажиров дополнительно заплатить 3 тыс. гривен к стоимости билета из-за поздней регистрации.

