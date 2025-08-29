Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Travel Ryanair "смешали с грязью" из-за новых правил с багажом

Ryanair "смешали с грязью" из-за новых правил с багажом

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 11:03
Ryanair разозлил пассажиров из-за новых правил ручной клади - детали
Самолет Ryanair. Фото: pexels.com

Недавно ирландский лоукостер Ryanair анонсировал новые бонусы для сотрудников, которые будут штрафовать пассажиров за превышение размеров ручной клади или багажа. Клиентов возмутили такие нововведения компании.

Об этом пишет The Sun.

Реклама
Читайте также:

Ryanair разозлил пассажиров

Отмечается, что уже с ноября 2025 года бюджетная авиакомпания планирует повысить бонусы для своих сотрудников с 1,50 евро до 2,50 евро за каждую единицу багажа, который превышает разрешенные размеры.

Пассажиров изрядно разозлила такая мотивация работников, ведь с таким подходом существенно возрастет количество штрафов.

"Еще одна причина, почему я не летаю с Ryanair, эта авиакомпания слишком токсична".

"Пожалуйста, прекратите, это уже целое состояние за багаж, чистая жадность и отвратительный способ обращаться со своими клиентами".

"После 22 лет пользования их услугами мы решили, что достаточно. Я лучше проеду 2 часа дополнительно, чтобы сесть на рейс Aer Lingus или любую другую авиакомпанию, чем иметь с ними дело снова".

Ryanair "змішали з брудом" через нові правила з багажем - фото 1
Самолет Ryanair. Фото: pexels.com

Еще один клиент назвал новую политику "ерундой" и описал процесс регистрации в Ryanair как "стрессовый". Пассажиры также жалуются, что сотрудники компании часто безосновательно обвиняют пассажиров в том, что их багаж превышает разрешенные параметры багажа.

Предлагаем вам ознакомиться с правилами и запретами авиакомпаний, которые уберегут вас от лишних расходов и нервов

В каких случаях Wizz Air возвращает деньги за билет.

Туристка рассказала, как существенно сэкономить на билетах на самолет.

Рейтинг компаний, которые чаще всего теряют вещи пассажиров.

Пассажиров Ryanair могут заставить пассажиров дополнительно заплатить 3 тыс. гривен к стоимости билета из-за поздней регистрации.

Стюардесса объяснила, почему в самолетах запрещены вейпы и IQOS.

авиарейсы путешествие штрафы туризм Ryanair
Наталья Кушнир - Редактор
Автор:
Наталья Кушнир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации