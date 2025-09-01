Видео
Путешествия с Ryanair — пустят ли в самолет с бумажным билетом

Путешествия с Ryanair — пустят ли в самолет с бумажным билетом

Ua ru
Дата публикации 1 сентября 2025 13:39
Ryanair переходит на электронные билеты - стоит ли печатать билет
Самолет Ryanair. Фото: pexels.com

Ирландский лоукостер Ryanair в начале этого года объявил, что до ноября полностью откажется от печатных посадочных талонов. Однако изменение правил вызвало немало вопросов у пассажиров.

Об этом пишет The Sun.

Наталья Кушнир - Редактор
Автор:
Наталья Кушнир
