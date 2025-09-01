Ryanair переходит на электронные билеты - стоит ли печатать билет

Самолет Ryanair. Фото: pexels.com

Ирландский лоукостер Ryanair в начале этого года объявил, что до ноября полностью откажется от печатных посадочных талонов. Однако изменение правил вызвало немало вопросов у пассажиров.

Об этом пишет The Sun.

Правила посадки на самолет Ryanair

Отмечается, что компания перешла на электронные билеты с целью повышения экологичности и упрощения процесса посадки. Однако это историческое решение вызвало у многих путешественников вопрос о том, с каким типом посадочного талона они могут сейчас путешествовать.

Сейчас Ryanair принимает как распечатанные посадочные талоны, так и талоны на мобильном телефоне в приложении. Пассажиры могут загрузить цифровые талоны через веб-сайт или приложение, или распечатать бумажные талоны дома на листе формата А4.

Самолет Ryanair. Фото: pexels.com

Также есть возможность распечатать посадочный талон на стойке регистрации в аэропорту, но Ryanair взимает за эту услугу 64 евро.

Однако бумажные билеты будут принимать только до 3 ноября 2025 года. С этой даты пассажиры смогут осуществлять посадку только с помощью цифрового билета в приложении myRyanair.

