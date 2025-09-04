Перевезення тварин у поїздах УЗ — які оновлені правила діють для пасажирів

Собака в поїзді. Фото: кадр із відео

Купуючи залізничні квитки, власники тварин повинні пам’ятати, що для подорожей з домашнім улюбленцем доведеться витратити трохи грошей. Укрзалізниця оновила правила перевезення собак/котів і встановила певні обов’язкові умови для пасажирів.

Про це розповіла пресслужба УЗ на Facebook-сторінці.

Як подорожувати з великими собаками

Собак великих порід (які ростом вище 45 см у холці) дозволили перевозити територією України у вагонах усіх типів. Водночас треба обов’язково мати:

окремий квиток для тварини;

намордник;

повідець;

ветеринарний документ.

Від пасажирів тепер вимагають викупити всі місця в купе. Це не стосується перевезення собак-поводирів, які супроводжують осіб з інвалідністю, і тварин у супроводі військовослужбовців. Для них не потрібно брати окремий квиток, але за можливості в Укрзалізниці радять таки викупити місця в купе для комфорту мандрівників.

"Для подорожі з собаками великих порід у швидкісних поїздах Інтерсіті+ слід викупити всі місця, які розміщені єдиним блоком у ряду. Собаки мають перебувати на підлозі біля свого власника, під місцями для сидіння або поруч із ними", — констатували в компанії.

Власники домашніх улюбленців повинні слідкувати, аби їх чотирилапі не залізали на місця для сидіння і не лежали на постільній білизні. Що стосується регіональних поїздів, то собак великих порід дозволяється перевозити лише в крайніх тамбурах першого й останнього вагонів під наглядом супроводжуючих осіб.

Важливо уточнити, що у плацкартах заборонено їхати з великими тваринами, оскільки це вагони відкритого планування, де важко забезпечити безпеку всіх пасажирів.

Як подорожувати з малими собаками

Власники собак до 45 см у холці, а також котів, пацюків, кролів тощо, можуть мандрувати Україною в потягах УЗ, якщо їх тварини перебуватимуть у сумках-переносках, рюкзаках-переносках чи інших ємностях із водонепронекним дном. При цьому здійснювати викуп усіх купейних місць не потрібно.

У регіональних поїздах дозволяється розміщувати переноски на місцях для ручної поклажі, під сидіннями або тримати в руках, у поїздах Інтерсіті — на місцях, призначених для багажу. Декоративних птахів необхідно помістити у клітку, ящик, корзину чи інший контейнер з абсорбуючим дном.

"Свійська птиця (кури, індики, гуси, качки, цесарки, перепілки, голуби тощо) допускається до перевезення в регіональних поїздах у спеціальних засобах для переміщення, розміри яких не перевищують розмірів, передбачених для ручної поклажі", — уточнили в УЗ.

Вартість квитка для тварини (собаки, кота і птахів) еквівалентна тарифу за особину чи багаж вагою 20 кілограмів. Оформлення перевезення здійснюється за багажною квитанцією.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, власників домашніх тварин можуть оштрафувати за неналежне утримання чотирилапих. Зокрема вигул собаки без повідця та намордника у громадському місці тягне фінансову санкцію в розмірі від 170 до 340 грн.

Також ми писали, що у вересні 2025 року відновили залізничне сполучення Київ — Бухарест, призупинене у 2022-му через повномасштабну війну. Це перший міжнародний рейс у напрямку Румунії, який зміцнить зв’язки з Європейським Союзом.