Главная Экономика В УЗ обновили правила — обязательные условия для хозяев животных

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 16:10
Перевозка животных в поездах УЗ — какие обновленные правила действуют для пассажиров
Собака в поезде. Фото: кадр из видео

Покупая железнодорожные билеты, владельцы животных должны помнить, что для путешествий с домашним любимцем придется потратить деньги. Укрзализныця обновила правила перевозки собак/котов и установила определенные обязательные условия для пассажиров.

Об этом рассказала пресс-служба УЗ на Facebook-странице.

Как путешествовать с большими собаками

Собак крупных пород (ростом выше 45 см в холке) разрешили перевозить по территории Украины в вагонах всех типов. Однако надо обязательно иметь:

  • отдельный билет для животного;
  • намордник;
  • поводок;
  • ветеринарный документ.

От пассажиров теперь требуют выкупить все места в купе. Это не касается перевозки собак-поводырей, которые сопровождают лиц с инвалидностью, и животных в сопровождении военнослужащих. Для них не нужно брать отдельный билет, но по возможности в Укрзализныце советуют таки выкупить места в купе для комфорта путешественников.

"Для путешествия с собаками крупных пород в скоростных поездах Интерсити+ следует выкупить все места, которые размещены единым блоком в ряду. Собаки должны находиться на полу возле своего владельца, под местами для сидения или рядом с ними", — констатировали в компании.

Владельцы домашних любимцев должны следить, чтобы их четвероногие не залезали на места для сидения и не лежали на постельном белье. Что касается региональных поездов, то собак крупных пород разрешается перевозить только в крайних тамбурах первого и последнего вагонов под наблюдением сопровождающих лиц.

Важно уточнить, что в плацкартах запрещено ехать с крупными животными, поскольку это вагоны открытой планировки, где трудно обеспечить безопасность всех пассажиров.

Как путешествовать с малыми собаками

Владельцы собак до 45 см в холке, а также кошек, крыс, кроликов и т.д., могут путешествовать по Украине в поездах УЗ, если их животные находятся в сумках-переносках, рюкзаках-переносках или других емкостях с водонепроницаемым дном. При этом осуществлять выкуп всех купейных мест не нужно.

В региональных поездах разрешается размещать переноски на местах для ручной клади, под сиденьями или держать в руках, в поездах Интерсити — на местах, предназначенных для багажа. Декоративных птиц необходимо поместить в клетку, ящик, корзину или другой контейнер с абсорбирующим дном.

"Домашняя птица (куры, индюки, гуси, утки, цесарки, перепелки, голуби и т.д.) допускается к перевозке в региональных поездах в специальных средствах для перемещения, размеры которых не превышают размеров, предусмотренных для ручной клади", — уточнили в УЗ.

Стоимость билета для животного (собаки, кота и птиц) эквивалентна тарифу за особь или багаж весом 20 килограммов. Оформление перевозки осуществляется по багажной квитанции.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, владельцев домашних животных могут оштрафовать за ненадлежащее содержание четвероногих. В частности выгул собаки без поводка и намордника в общественном месте влечет финансовую санкцию в размере от 170 до 340 грн.

Также мы писали, что в сентябре 2025 года возобновили железнодорожное сообщение Киев — Бухарест, приостановленное в 2022-м из-за полномасштабной войны. Это первый международный рейс в направлении Румынии, который укрепит связи с Европейским Союзом.

Укрзализныця животные поезда собака домашние питомцы
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
