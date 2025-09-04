Відео
Ryanair скасовує рейси до трьох міст Європи — у чому причина

Дата публікації: 4 вересня 2025 11:07
Ryanair скасовує десятки рейсів в Іспанії — список направлень, що треба знати
Літак Ryanair. Фото: pexels.com

Ірландська авіакомпанія Ryanair оголосила про закриття однієї зі своїх баз в Іспанії та скасування всіх рейсів до двох курортних напрямків. Це пов'язано із підвищенням зборів за користування аеропортами.

Про це пише The Sun.

Лоукостер закриває базу в Іспанії

Зазначається, що Ryanair закриє свою базу в Сантьяго та скасує всі рейси до Віго та Тенерифе в Іспанії. Наразі в Сантьяго базуються два літаки, і в результаті закриття бази регіон Галісії втратить близько 160 млн євро інвестицій. Рейси до Віго закриють в січні 2026 року, а до Тенерифе — вже на початку цієї зими.

Окрім того, буде скасовано ще 36 рейсів між регіонами Іспанії та Канарськими островами, а два мільйони місць на рік компанія перерозподілить до Італії, Марокко, Хорватії та Албанії.

Ryanair скоротив рейси до Іспанії у відповідь на рішення державного оператора аеропортів країни Aena про підвищення зборів для авіакомпаній.

Ryanair скасовує рейси до трьох міст Європи — у чому причина - фото 1
Літак Ryanair. Фото: pexels.com

Оператор стягує з авіакомпаній плату за користування своїми аеропортами та послугами, зокрема використання терміналів, злітно-посадкових смуг, служби безпеки, обробку літаків та багажу. Aena прийняв рішення у 2026 році збільшити збори на 6,5%. Через високі збори Ryanair не зможе запропонувати пасажирам вигідні ціни на авіаперельоти.

Наталія Кушнір - Редактор
Автор:
Наталія Кушнір
