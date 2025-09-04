Ryanair отменяет десятки рейсов в Испании - список направлений, что надо знать

Самолет Ryanair. Фото: pexels.com

Ирландская авиакомпания Ryanair объявила о закрытии одной из своих баз в Испании и отмене всех рейсов в двух курортных направлений. Это связано с повышением сборов за пользование аэропортами.

Об этом пишет The Sun.

Лоукостер закрывает базу в Испании

Отмечается, что Ryanair закроет свою базу в Сантьяго и отменит все рейсы в Виго и Тенерифе в Испании. Сейчас в Сантьяго базируются два самолета, и в результате закрытия базы регион Галисии потеряет около 160 млн евро инвестиций. Рейсы в Виго закроют в январе 2026 года, а в Тенерифе — уже в начале этой зимы.

Кроме того, будет отменено еще 36 рейсов между регионами Испании и Канарскими островами, а два миллиона мест в год компания перераспределит в Италию, Марокко, Хорватию и Албанию.

Ryanair сократил рейсы в Испанию в ответ на решение государственного оператора аэропортов страны Aena о повышении сборов для авиакомпаний.

Самолет Ryanair. Фото: pexels.com

Оператор взимает с авиакомпаний плату за пользование своими аэропортами и услугами, в частности использование терминалов, взлетно-посадочных полос, службы безопасности, обработку самолетов и багажа. Aena принял решение в 2026 году увеличить сборы на 6,5%. Из-за высоких сборов Ryanair не сможет предложить пассажирам выгодные цены на авиаперелеты.

