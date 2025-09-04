Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Travel Ryanair отменяет рейсы в три города Европы — в чем причина

Ryanair отменяет рейсы в три города Европы — в чем причина

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 11:07
Ryanair отменяет десятки рейсов в Испании - список направлений, что надо знать
Самолет Ryanair. Фото: pexels.com

Ирландская авиакомпания Ryanair объявила о закрытии одной из своих баз в Испании и отмене всех рейсов в двух курортных направлений. Это связано с повышением сборов за пользование аэропортами.

Об этом пишет The Sun.

Реклама
Читайте также:

Лоукостер закрывает базу в Испании

Отмечается, что Ryanair закроет свою базу в Сантьяго и отменит все рейсы в Виго и Тенерифе в Испании. Сейчас в Сантьяго базируются два самолета, и в результате закрытия базы регион Галисии потеряет около 160 млн евро инвестиций. Рейсы в Виго закроют в январе 2026 года, а в Тенерифе — уже в начале этой зимы.

Кроме того, будет отменено еще 36 рейсов между регионами Испании и Канарскими островами, а два миллиона мест в год компания перераспределит в Италию, Марокко, Хорватию и Албанию.

Ryanair сократил рейсы в Испанию в ответ на решение государственного оператора аэропортов страны Aena о повышении сборов для авиакомпаний.

Ryanair скасовує рейси до трьох міст Європи — у чому причина - фото 1
Самолет Ryanair. Фото: pexels.com

Оператор взимает с авиакомпаний плату за пользование своими аэропортами и услугами, в частности использование терминалов, взлетно-посадочных полос, службы безопасности, обработку самолетов и багажа. Aena принял решение в 2026 году увеличить сборы на 6,5%. Из-за высоких сборов Ryanair не сможет предложить пассажирам выгодные цены на авиаперелеты.

Один из популярных курортов осенью будет раздавать бесплатные билеты на самолет.

Эксперт раскрыл, почему он никогда не бронирует гостиничные номера, заканчивающиеся цифрами "01".

Пассажиров Ryanair могут заставить пассажиров дополнительно заплатить 3 тыс. гривен к стоимости билета из-за поздней регистрации.

Стюардесса объяснила, почему в самолетах запрещены вейпы и IQOS.

Ryanair увеличит премии за выявление превышения размеров багажа.

авиарейсы авиабилеты Испания Европа Ryanair
Наталья Кушнир - Редактор
Автор:
Наталья Кушнир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации