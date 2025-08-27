Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Travel Эксперт объяснил, почему стоит избегать номеров отеля с "01"

Эксперт объяснил, почему стоит избегать номеров отеля с "01"

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 15:32
Как выбрать тихий номер в отеле - советы туристам
Туристка в гостиничном номере. Фото: freepik.com

Неправильный выбор отеля для отпуска или командировки может стать для вас настоящим адом, поэтому надо знать некоторые нюансы. Эксперт раскрыл, почему он никогда не бронирует номера, заканчивающиеся цифрами "01".

Об этом пишет The Mirror UK.

Реклама
Читайте также:

Как правильно выбрать номер в отеле

Основатель испанской туристической платформы Descubriendo Viajes Хавьер Собрино предупредил, что все номера, которые заканчиваются на 01 — 101, 201, 301 и т.д. — следует обходить стороной, если вы хотите спокойного отдыха в отеле.

Выбор номера может показаться мелочью, но такие факторы, как номер комнаты, на самом деле могут иметь большое значение — и это не о суевериях.

Дело в том, что номера, которые заканчиваются на "01" обычно расположены в углу отеля — возле лифта и недалеко от выхода к лестнице.

Експерт пояснив, чому варто уникати номерів з "01" в кінці - фото 1
Путешественник остановился в отеле. Фото: freepik.com

"Каждый раз, когда гость спускается по лестнице, вы это слышите. В таких номерах также сильно слышно движение лифта. Если вы планируете качественно отдохнуть, старайтесь избегать таких номеров", — предупредил эксперт.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в центре Львова откроют новую смотровую площадку. Также мы писали, что осенью венгерский лоукостер Wizz Air запустит внутренний рейс по Словакии.

отдых путешествие советы туризм отели
Наталья Кушнир - Редактор
Автор:
Наталья Кушнир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации