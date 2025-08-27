Как выбрать тихий номер в отеле - советы туристам

Туристка в гостиничном номере. Фото: freepik.com

Неправильный выбор отеля для отпуска или командировки может стать для вас настоящим адом, поэтому надо знать некоторые нюансы. Эксперт раскрыл, почему он никогда не бронирует номера, заканчивающиеся цифрами "01".

Об этом пишет The Mirror UK.

Реклама

Читайте также:

Как правильно выбрать номер в отеле

Основатель испанской туристической платформы Descubriendo Viajes Хавьер Собрино предупредил, что все номера, которые заканчиваются на 01 — 101, 201, 301 и т.д. — следует обходить стороной, если вы хотите спокойного отдыха в отеле.

Выбор номера может показаться мелочью, но такие факторы, как номер комнаты, на самом деле могут иметь большое значение — и это не о суевериях.

Дело в том, что номера, которые заканчиваются на "01" обычно расположены в углу отеля — возле лифта и недалеко от выхода к лестнице.

Путешественник остановился в отеле. Фото: freepik.com

"Каждый раз, когда гость спускается по лестнице, вы это слышите. В таких номерах также сильно слышно движение лифта. Если вы планируете качественно отдохнуть, старайтесь избегать таких номеров", — предупредил эксперт.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в центре Львова откроют новую смотровую площадку. Также мы писали, что осенью венгерский лоукостер Wizz Air запустит внутренний рейс по Словакии.