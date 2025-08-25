Wizz Air відкрив новий рейс у Словаччині — напрямок

Літак Wizz Air. Фото: pexels.com

Угорський лоукостер Wizz Air з осені запустить внутрішній рейс по Словаччині. Літак прямуватиме з Братислави до Кошице.

Про це повідомляє avianews.com.

Новий маршрут Wizz Air

Річ у тім, що в Словаччині були відсутні внутрішні авіаперевезення протягом 6 років. Влада країни оголосила тендер, який виграв популярний угорський лоукостер. Повідомляється, що авіакомпанія отримуватиме компенсацію за польоти до 2028 року.

Зазначається, що новий рейс між Братиславою і Кошице компанія запустить наприкінці осені 2025 року.

Рейс між Братиславою та Кошице буде виконуватися щоденно, а у понеділок і п'ятницю буде призначатися додатковий маршрут.

Квитки поки недоступні на сайті, проте відомо, що їх вартість варіюватиметься від 20 до 75 євро. Цінник залежатиме від завантаження літака та того, за який час ви заздалегідь забронюєте собі квиток.

Літак Wizz Air. Фото: pexels.com

Рейс між Братиславою та Кошице потягом чи автобусом триватиме 5 годин, а літаком — лише одну, що суттєво спростить пересування країною.

