Wizz Air анонсировал новый рейс из Братиславы — какое направление

Wizz Air анонсировал новый рейс из Братиславы — какое направление

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2025 22:48
Wizz Air открыл новый рейс в Словакии - направление
Самолет Wizz Air. Фото: pexels.com

Венгерский лоукостер Wizz Air с осени запустит внутренний рейс по Словакии. Самолет будет следовать из Братиславы в Кошице.

Об этом сообщает avianews.com.

Читайте также:

Новый маршрут Wizz Air

Дело в том, что в Словакии отсутствовали внутренние авиаперевозки в течение 6 лет. Власти страны объявили тендер, который выиграл популярный венгерский лоукостер. Сообщается, что авиакомпания будет получать компенсацию за полеты до 2028 года.

Отмечается, что новый рейс между Братиславой и Кошице компания запустит в конце осени 2025 года.

Рейс между Братиславой и Кошице будет выполняться ежедневно, а в понедельник и пятницу будет назначаться дополнительный маршрут.

Билеты пока недоступны на сайте, однако известно, что их стоимость будет варьироваться от 20 до 75 евро. Ценник будет зависеть от загрузки самолета и того, за какое время вы заранее забронируете себе билет.

Wizz Air анонсував новий рейс з Братислави — який напрямок - фото 1
Самолет Wizz Air. Фото: pexels.com

Рейс между Братиславой и Кошице поездом или автобусом длится  5 часов, а самолетом — всего один, что существенно упростит передвижение по стране.

Напомним, ранее мы писали, где в Европе туристам дороже всего обойдется аренда шезлонга. Также мы рассказывали, в какой европейский город съезжаются сотни тысяч поклонников видеоигр.

авиарейсы авиабилеты путешествие Словакия Wizz Air туризм
Наталья Кушнир - Редактор
Автор:
Наталья Кушнир
