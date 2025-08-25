Wizz Air открыл новый рейс в Словакии - направление

Самолет Wizz Air. Фото: pexels.com

Венгерский лоукостер Wizz Air с осени запустит внутренний рейс по Словакии. Самолет будет следовать из Братиславы в Кошице.

Об этом сообщает avianews.com.

Новый маршрут Wizz Air

Дело в том, что в Словакии отсутствовали внутренние авиаперевозки в течение 6 лет. Власти страны объявили тендер, который выиграл популярный венгерский лоукостер. Сообщается, что авиакомпания будет получать компенсацию за полеты до 2028 года.

Отмечается, что новый рейс между Братиславой и Кошице компания запустит в конце осени 2025 года.

Рейс между Братиславой и Кошице будет выполняться ежедневно, а в понедельник и пятницу будет назначаться дополнительный маршрут.

Билеты пока недоступны на сайте, однако известно, что их стоимость будет варьироваться от 20 до 75 евро. Ценник будет зависеть от загрузки самолета и того, за какое время вы заранее забронируете себе билет.

Рейс между Братиславой и Кошице поездом или автобусом длится 5 часов, а самолетом — всего один, что существенно упростит передвижение по стране.

