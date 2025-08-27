Як обрати тихий номер в готелі — поради туристам

Туристка в готельному номері. Фото: freepik.com

Неправильне обрання готелю для відпустки чи відрядження може стати для вас справжнім пеклом, тож треба знати деякі нюанси. Експерт розкрив, чому він ніколи не бронює номери, що закінчуються цифрами "01".

Про це пише The Mirror UK.

Реклама

Читайте також:

Як правильно обрати номер в готелі

Засновник іспанської туристичної платформи Descubriendo Viajes Хав'єр Собріно попередив, що всі номери, які закінчуються на 01 — 101, 201, 301 тощо — слід оминати, якщо ви прагнете спокійного відпочинку в готелі.

Вибір номера може здатися дрібницею, але такі фактори, як номер кімнати, насправді можуть мати велике значення — і це не про забобони.

Річ у тім, що номери, які закінчуються на "01" зазвичай розташовані в кутку готелю — біля ліфта і недалеко від виходу до сходів.

Мандрівник зупинився в готелі. Фото: freepik.com

"Кожен раз, коли гість спускається по сходах, ви це чуєте. В таких номерах також сильно чути рух ліфта. Якщо ви плануєте якісно відпочити, намагайтеся уникати таких номерів", — попередив експерт.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в центрі Львову відкриють новий оглядовий майданчик. Також ми писали, що восени угорський лоукостер Wizz Air запустить внутрішній рейс по Словаччині.