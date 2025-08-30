Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Travel Куди поїхати цієї осені — цікаві локації в Україні

Куди поїхати цієї осені — цікаві локації в Україні

Ua ru
Дата публікації: 30 серпня 2025 16:37
Куди поїхати в Україні восени 2025 року — добірка локацій для відпочинку
Туристи відкривають осінню Україну. Фото: freepik.com

Осінь — неймовірна та мальовнича пора, коли природа фарбує дерева у жовтогарячі кольори. Це чудовий час, щоб відкривати для себе цікаві куточки нашої країни.

Підбіркою цікавих локацій, де можна побувати цієї осені, поділився тревел-блогер Вадим Грінько в Instagram.

Реклама
Читайте також:

Осінні локації в Україні

Перш за все мандрівник радить відвідати Бакоту — затоплене село в Україні, в Кам'янець-Подільському районі Хмельницької області. Це найвідоміший туристичний магніт регіону. В осінню пору тут навіть гарніше, ніж влітку, а людей в рази менше.

У вересні-жовтні також варто обов'язково відвідати Українські Карпати. В Буковелі більш зручна туристична інфраструктура. За красивою та незайманою природою варто їхати в Мигово, Східниці, на Драгобраті або у Воєвидино.

Теплої осені також варто обов'язково побувати у Заліщиках на Тернопільщині. В цьому місті дуже теплий клімат та казкові краєвиди.

З дітьми також восени варто відвідати екопарк в селі Медвино, який розташований близько години їзди від столиці. Тут звірі мешкають в умовах дикої природи.

Рейтинг найбезпечніших країн світу.

Неймовірний парк за 2 години їзди від Києва.

Куди цієї осені можна поїхати у відпустку, де у Європі тепле море у вересні-жовтні.

Дивна процедура оздоровлення дітей в середньовічній Англії.

Які авіакомпанії найчастіше гублять валізи пасажирів.

подорож відпустка Буковель осінь туризм
Наталія Кушнір - Редактор
Автор:
Наталія Кушнір
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації