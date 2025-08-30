Куди поїхати в Україні восени 2025 року — добірка локацій для відпочинку

Туристи відкривають осінню Україну. Фото: freepik.com

Осінь — неймовірна та мальовнича пора, коли природа фарбує дерева у жовтогарячі кольори. Це чудовий час, щоб відкривати для себе цікаві куточки нашої країни.

Підбіркою цікавих локацій, де можна побувати цієї осені, поділився тревел-блогер Вадим Грінько в Instagram.

Осінні локації в Україні

Перш за все мандрівник радить відвідати Бакоту — затоплене село в Україні, в Кам'янець-Подільському районі Хмельницької області. Це найвідоміший туристичний магніт регіону. В осінню пору тут навіть гарніше, ніж влітку, а людей в рази менше.

У вересні-жовтні також варто обов'язково відвідати Українські Карпати. В Буковелі більш зручна туристична інфраструктура. За красивою та незайманою природою варто їхати в Мигово, Східниці, на Драгобраті або у Воєвидино.

Теплої осені також варто обов'язково побувати у Заліщиках на Тернопільщині. В цьому місті дуже теплий клімат та казкові краєвиди.

З дітьми також восени варто відвідати екопарк в селі Медвино, який розташований близько години їзди від столиці. Тут звірі мешкають в умовах дикої природи.

