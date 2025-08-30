Видео
Главная Travel Куда поехать этой осенью — интересные локации в Украине

Куда поехать этой осенью — интересные локации в Украине

Ua ru
Дата публикации 30 августа 2025 16:37
Куда поехать в Украине осенью 2025 года - подборка локаций для отдыха
Туристы открывают осеннюю Украину. Фото: freepik.com

Осень — невероятная и живописная пора, когда природа красит деревья в оранжевые цвета. Это прекрасное время, чтобы открывать для себя интересные уголки нашей страны.

Подборкой интересных локаций, где можно побывать этой осенью, поделился тревел-блогер Вадим Гринько в Instagram.

Осенние локации в Украине

Прежде всего путешественник советует посетить Бакоту — затопленное село в Украине, в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области. Это самый известный туристический магнит региона. В осеннюю пору здесь даже красивее, чем летом, а людей в разы меньше.

В сентябре-октябре также стоит обязательно посетить Украинские Карпаты. В Буковеле более удобная туристическая инфраструктура. За красивой и нетронутой природой стоит ехать в Мигово, Сходницу, на Драгобрат или в Воевидино.

Теплой осенью также стоит обязательно побывать в Залещиках на Тернопольщине. В этом городе очень теплый климат и сказочные пейзажи.

С детьми также осенью стоит посетить экопарк в селе Медвино, который расположен около часа езды от столицы. Здесь звери живут в условиях дикой природы.

Наталья Кушнир - Редактор
Автор:
Наталья Кушнир
