Один из аэропортов Польши упростил перевозку ручной клади

Один из аэропортов Польши упростил перевозку ручной клади

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 21:10
Аэропорт Кракова отменил ограничения перевозок жидкостей - что надо знать туристам
Аэропорт. Фото: pexels.com

Аэропорт Кракова упростил правила перевозки ручной клади. Пассажирам теперь не надо разливать жидкости в крошечные бутылочки.

Об этом говорится на официальном сайте аэропорта в Facebook.

Новые правила в аэропорту Кракова

Отмечается, что аэропорт Кракова первым в Польше отменил ограничения на перевозку жидкостей в ручной клади. С 3 сентября пассажирам разрешили перевозить жидкости в бутылках до 2 литров.

Упрощение контроля в аэропорту стало возможно благодаря новым компьютерным сканерам.

"Время, необходимое для проверки одного человека, сократилось почти на 30%! Благодаря этому решению даже в дни, когда мы бьем очередные рекорды пассажиропотока, а бывает, что за один день услугами нашего аэропорта пользуются даже 48 тысяч пассажиров, время ожидания на проверку для большинства из них не превышает 10 минут", — сообщил президент правления аэропорта Лукаш Струтинский.

Один з аеропортів Польщі спростив перевезення ручної поклажі - фото 1
Аэропорт. Фото: pexels.com

Напомним, в большинстве аэропортов мира запрещено провозить в ручной клади жидкости, объем которых превышает 100 мл. Это связано с тем, что в 2006 году правоохранителям в Великобритании удалось предотвратить террористический заговор со взрывчатыми веществами в самолете. Современные технологии же позволят хорошо разглядеть содержимое вашего чемодана.

Наталья Кушнир - Редактор
Автор:
Наталья Кушнир
