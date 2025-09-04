Аэропорт Кракова отменил ограничения перевозок жидкостей - что надо знать туристам

Один из аэропортов Польши упростил перевозку ручной клади
Аэропорт Кракова упростил правила перевозки ручной клади. Пассажирам теперь не надо разливать жидкости в крошечные бутылочки.
Об этом говорится на официальном сайте аэропорта в Facebook.
Новые правила в аэропорту Кракова
Отмечается, что аэропорт Кракова первым в Польше отменил ограничения на перевозку жидкостей в ручной клади. С 3 сентября пассажирам разрешили перевозить жидкости в бутылках до 2 литров.
Упрощение контроля в аэропорту стало возможно благодаря новым компьютерным сканерам.
"Время, необходимое для проверки одного человека, сократилось почти на 30%! Благодаря этому решению даже в дни, когда мы бьем очередные рекорды пассажиропотока, а бывает, что за один день услугами нашего аэропорта пользуются даже 48 тысяч пассажиров, время ожидания на проверку для большинства из них не превышает 10 минут", — сообщил президент правления аэропорта Лукаш Струтинский.
Напомним, в большинстве аэропортов мира запрещено провозить в ручной клади жидкости, объем которых превышает 100 мл. Это связано с тем, что в 2006 году правоохранителям в Великобритании удалось предотвратить террористический заговор со взрывчатыми веществами в самолете. Современные технологии же позволят хорошо разглядеть содержимое вашего чемодана.
