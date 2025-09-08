Видео
Если изменились планы — как вернуть билет УЗ без потери средств

Если изменились планы — как вернуть билет УЗ без потери средств

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 22:48
Как вернуть билеты УЗ без потери средств — правила и инструкции
Киевский вокзал. Фото: Новини.LIVE

Путешествовать поездом это не только удобно, но и довольно бюджетно. Однако иногда жизнь вносит свои коррективы и запланированное путешествие может отмениться.

В пресс-службе УЗ в Facebook объяснили, как без потери денег вернуть билеты на поезд.

Читайте также:

Как не потерять деньги при возврате билетов

В компании отметили, что возвращать билеты надо на той же платформе, где вы их покупали — на сайте или в приложении.

В приложении нужно выбрать раздел "Приобретенные билеты" и нажать на кнопку с тремя точками возле билета и "вернуть билет". На сайте УЗ это можно сделать, выбрав в меню "мои билеты". Так же нажмите отметку с тремя точками и верните.

На кассе можно вернуть билет, оплатив 12 гривен за преобразование электронного билета в бланк строгой отчетности.

Если вы опоздали на поезд — билет можно вернуть в течение часа в кассах города.

В компании объяснили, что пассажиры платят не только за стоимость билета, но и дополнительно платят плацкарту — часть проездного документа (билета), часть стоимости проезда, которая удостоверяет право пассажира на занятие отдельного нумерованного места в железнодорожном вагоне, а также НДС, комиссионный сбор, сбор за постель и ставку.

Якщо змінились плани — як повернути квиток УЗ без втрати коштів - фото 1
Поезд Укрзализныци. Фото: Укрзализныця/Telegram

Так, если вы сдадите билет более чем за 24 часа до отправления — вам вернется полная стоимость "билета" и "плацкарты". За сдачу билета более 6 часов вам вернут стоимость "билета" и 50% "плацкарты". А вот если вы вернете билет меньше чем за 6 часов — вам вернется только стоимость билета без плацкарты.

В компании также рассказали, что пассажир платит комиссионный сбор в размере 30 гривен, который не возвращается при сдаче билетов.

Средства за возврат билетов поступают на ту карточку, которой вы оплатили билет, в течение 30 рабочих дней.

Наталья Кушнир - Редактор
Автор:
Наталья Кушнир
