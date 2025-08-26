Запрещенные имена детей заграницей - перечень, как нельзя называть малыша

Малыш играет с мамой. Фото: freepik.com

Мы живем во времена, когда малышам модно давать экстравагантные и запоминающиеся имена. Однако в других странах на законодательном уровне существуют определенные ограничения в регистрации новорожденных.

Запрещенные имена

В 2025 суды Германии официально запретили называть новорожденного Люцифером. Такое решение было обосновано тем, что оно может навредить благосостоянию малыша. Также муниципалитеты не зарегистрируют имена Иисус, Сатана, Ленин и McDonald.

Малыш на руках у мамы. Фото: freepik.com

В Японии мальчиков и девочек нельзя называть Пикачу, Принц, Дьявол и Наруто из-за "негативного влияния на их будущее". В Норвегии есть запрет на имя Гешер, которое переводится как "мост" и является "слишком необычным".

Запрещенные имена в других странах:

Швеция — Металлика, Икеа, Супермен, Элвис и Аллах;

Франция — Нутелла;

Исландия — Гарриет и Дункан;

Китай — Мухаммед, Джихад, Имам;

Дания — Плуто:

Великобритания — Цианид, Проповедник;

Саудовская Аравия — Линда и Майя;

Австралия — Фейсбук, Адольф Гитлер, Девственник.

