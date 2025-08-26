Видео
Видео

Откажут в регистрации — эти имена детей запрещены за рубежом

Откажут в регистрации — эти имена детей запрещены за рубежом

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2025 14:01
Запрещенные имена детей заграницей - перечень, как нельзя называть малыша
Малыш играет с мамой. Фото: freepik.com

Мы живем во времена, когда малышам модно давать экстравагантные и запоминающиеся имена. Однако в других странах на законодательном уровне существуют определенные ограничения в регистрации новорожденных.

Об этом рассказывает РБК-Украина.

Читайте также:

Запрещенные имена

В 2025 суды Германии официально запретили называть новорожденного Люцифером. Такое решение было обосновано тем, что оно может навредить благосостоянию малыша. Также муниципалитеты не зарегистрируют имена Иисус, Сатана, Ленин и McDonald.

Відмовлять в реєстрації — ці імена дітей заборонені за кордоном - фото 1
Малыш на руках у мамы. Фото: freepik.com

В Японии мальчиков и девочек нельзя называть Пикачу, Принц, Дьявол и Наруто из-за "негативного влияния на их будущее". В Норвегии есть запрет на имя Гешер, которое переводится как "мост" и является "слишком необычным".

Запрещенные имена в других странах:

  • Швеция — Металлика, Икеа, Супермен, Элвис и Аллах;
  • Франция — Нутелла;
  • Исландия — Гарриет и Дункан;
  • Китай — Мухаммед, Джихад, Имам;
  • Дания — Плуто:
  • Великобритания — Цианид, Проповедник;
  • Саудовская Аравия — Линда и Майя;
  • Австралия — Фейсбук, Адольф Гитлер, Девственник.

Напомним, ранее мы писали, какие авиакомпании чаще всего теряют чемоданы пассажиров. Также наша редакция рассказывала, в каких популярных странах можно отдохнуть в течение следующих месяцев в формате all inclusive за относительно небольшие деньги.

дети путешествие Европа имена Азия туризм
Наталья Кушнир - Редактор
Автор:
Наталья Кушнир
