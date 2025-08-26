Запрещенные имена детей заграницей - перечень, как нельзя называть малыша

Откажут в регистрации — эти имена детей запрещены за рубежом
Мы живем во времена, когда малышам модно давать экстравагантные и запоминающиеся имена. Однако в других странах на законодательном уровне существуют определенные ограничения в регистрации новорожденных.
Об этом рассказывает РБК-Украина.
Запрещенные имена
В 2025 суды Германии официально запретили называть новорожденного Люцифером. Такое решение было обосновано тем, что оно может навредить благосостоянию малыша. Также муниципалитеты не зарегистрируют имена Иисус, Сатана, Ленин и McDonald.
В Японии мальчиков и девочек нельзя называть Пикачу, Принц, Дьявол и Наруто из-за "негативного влияния на их будущее". В Норвегии есть запрет на имя Гешер, которое переводится как "мост" и является "слишком необычным".
Запрещенные имена в других странах:
- Швеция — Металлика, Икеа, Супермен, Элвис и Аллах;
- Франция — Нутелла;
- Исландия — Гарриет и Дункан;
- Китай — Мухаммед, Джихад, Имам;
- Дания — Плуто:
- Великобритания — Цианид, Проповедник;
- Саудовская Аравия — Линда и Майя;
- Австралия — Фейсбук, Адольф Гитлер, Девственник.
Напомним, ранее мы писали, какие авиакомпании чаще всего теряют чемоданы пассажиров. Также наша редакция рассказывала, в каких популярных странах можно отдохнуть в течение следующих месяцев в формате all inclusive за относительно небольшие деньги.
Читайте Новини.LIVE!