Головна Travel Відмовлять в реєстрації — ці імена дітей заборонені за кордоном

Відмовлять в реєстрації — ці імена дітей заборонені за кордоном

Ua ru
Дата публікації: 26 серпня 2025 14:01
Заборонені імена дітей закордоном — перелік, як не можна називати малюка
Малюк грає з мамою. Фото: freepik.com

Ми живемо в час, коли малюкам модно давати екстравагантні імена, які запам'ятовуються. Проте в інших країнах на законодавчому рівні існують певні обмеження в реєстрації новонароджених.

Про це розповідає РБК-Україна.

Читайте також:

Заборонені імена

У 2025 суди Німеччини офіційно заборонили називати новонародженого Люцифером. Таке рішення було обґрунтовано тим, що воно може зашкодити добробуту малюка. Також муніципалітети не зареєструють імена Ісус, Сатана, Ленін та McDonald.

Відмовлять в реєстрації — ці імена дітей заборонені за кордоном - фото 1
Малюк на руках у мами. Фото: freepik.com

В Японії хлопчиків та дівчаток не можна називати Пікачу, Принц, Диявол та Наруто через "негативний вплив на їх майбутнє". В Норвегії є заборона на ім'я Гешер, яке перекладається як "міст" і є "занадто незвичним".

Заборонені імена в інших країнах:

  • Швеція — Металіка, Ікеа, Супермен, Елвіс та Аллах;
  • Франція — Нутелла;
  • Ісландія — Гаррієт та Дункан;
  • Китай — Мухамед, Джихад, Імам;
  • Данія — Плуто:
  • Велика Британія — Цианід, Проповідник;
  • Саудівська Аравія — Лінда та Майя;
  • Австралія — Фейсбук, Адольф Гітлер, Незайманий.

Наталія Кушнір - Редактор
Автор:
Наталія Кушнір
