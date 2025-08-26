Заборонені імена дітей закордоном — перелік, як не можна називати малюка

Малюк грає з мамою. Фото: freepik.com

Ми живемо в час, коли малюкам модно давати екстравагантні імена, які запам'ятовуються. Проте в інших країнах на законодавчому рівні існують певні обмеження в реєстрації новонароджених.

Про це розповідає РБК-Україна.

Заборонені імена

У 2025 суди Німеччини офіційно заборонили називати новонародженого Люцифером. Таке рішення було обґрунтовано тим, що воно може зашкодити добробуту малюка. Також муніципалітети не зареєструють імена Ісус, Сатана, Ленін та McDonald.

В Японії хлопчиків та дівчаток не можна називати Пікачу, Принц, Диявол та Наруто через "негативний вплив на їх майбутнє". В Норвегії є заборона на ім'я Гешер, яке перекладається як "міст" і є "занадто незвичним".

Заборонені імена в інших країнах:

Швеція — Металіка, Ікеа, Супермен, Елвіс та Аллах;

Франція — Нутелла;

Ісландія — Гаррієт та Дункан;

Китай — Мухамед, Джихад, Імам;

Данія — Плуто:

Велика Британія — Цианід, Проповідник;

Саудівська Аравія — Лінда та Майя;

Австралія — Фейсбук, Адольф Гітлер, Незайманий.

