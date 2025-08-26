Заборонені імена дітей закордоном — перелік, як не можна називати малюка

Відмовлять в реєстрації — ці імена дітей заборонені за кордоном
Ми живемо в час, коли малюкам модно давати екстравагантні імена, які запам'ятовуються. Проте в інших країнах на законодавчому рівні існують певні обмеження в реєстрації новонароджених.
Про це розповідає РБК-Україна.
Заборонені імена
У 2025 суди Німеччини офіційно заборонили називати новонародженого Люцифером. Таке рішення було обґрунтовано тим, що воно може зашкодити добробуту малюка. Також муніципалітети не зареєструють імена Ісус, Сатана, Ленін та McDonald.
В Японії хлопчиків та дівчаток не можна називати Пікачу, Принц, Диявол та Наруто через "негативний вплив на їх майбутнє". В Норвегії є заборона на ім'я Гешер, яке перекладається як "міст" і є "занадто незвичним".
Заборонені імена в інших країнах:
- Швеція — Металіка, Ікеа, Супермен, Елвіс та Аллах;
- Франція — Нутелла;
- Ісландія — Гаррієт та Дункан;
- Китай — Мухамед, Джихад, Імам;
- Данія — Плуто:
- Велика Британія — Цианід, Проповідник;
- Саудівська Аравія — Лінда та Майя;
- Австралія — Фейсбук, Адольф Гітлер, Незайманий.
