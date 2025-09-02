Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Travel Путешествия с Wizz Air — пустят ли в самолет с бумажным билетом

Путешествия с Wizz Air — пустят ли в самолет с бумажным билетом

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 12:37
Посадка на самолет Wizz Air - стоит ли печатать билет
Самолет Wizz Air. Фото: pexels.com

Все больше авиакомпании переходят на электронные билеты. Бюджетная венгерская авиакомпания Wizz Air сейчас принимает как распечатанные, так и цифровые посадочные талоны.

Об этом пишет The Sun.

Реклама
Читайте также:

Надо ли печатать билеты Wizz Air

Отмечается, что лоукостер также осуществляет рейсы из некоторых аэропортов, в которых недоступна проверка электронных билетов.

На ее веб-сайте Wizz Air есть удобный инструмент, который поможет вам проверить, в каких аэропортах нужен печатный билет, чтобы избежать недоразумений во время посадки. На стойке регистрации в аэропорту вам придется дополнительно оплатить 40 евро. Можно сэкономить 13 евро, если заказать распечатку заранее онлайн.

Подорожі з Wizz Air — чи пустять в літак із паперовим квитком - фото 1
Самолет Wizz Air. Фото: pexels.com

Однако в аэропортах Агадир в Марокко и Сарагоса в Испании, пассажирам Wizz Air бесплатно распечатывают билеты на стойке регистрации. Это связано с тем, что в них недоступна онлайн-регистрация на рейс.

Ryanair "смешали с грязью" из-за новых правил с багажом.

Рейтинг компаний, которые чаще всего теряют вещи пассажиров.

Пассажиров Ryanair могут заставить пассажиров дополнительно заплатить 3 тыс. гривен к стоимости билета из-за поздней регистрации.

Стюардесса объяснила, почему в самолетах запрещены вейпы и IQOS.

Путешествия с Ryanair — пустят ли в самолет с бумажным билетом.

авиабилеты путешествие Wizz Air самолеты туризм
Наталья Кушнир - Редактор
Автор:
Наталья Кушнир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации