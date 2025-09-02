Посадка на самолет Wizz Air - стоит ли печатать билет

Путешествия с Wizz Air — пустят ли в самолет с бумажным билетом
Все больше авиакомпании переходят на электронные билеты. Бюджетная венгерская авиакомпания Wizz Air сейчас принимает как распечатанные, так и цифровые посадочные талоны.
Об этом пишет The Sun.
Надо ли печатать билеты Wizz Air
Отмечается, что лоукостер также осуществляет рейсы из некоторых аэропортов, в которых недоступна проверка электронных билетов.
На ее веб-сайте Wizz Air есть удобный инструмент, который поможет вам проверить, в каких аэропортах нужен печатный билет, чтобы избежать недоразумений во время посадки. На стойке регистрации в аэропорту вам придется дополнительно оплатить 40 евро. Можно сэкономить 13 евро, если заказать распечатку заранее онлайн.
Однако в аэропортах Агадир в Марокко и Сарагоса в Испании, пассажирам Wizz Air бесплатно распечатывают билеты на стойке регистрации. Это связано с тем, что в них недоступна онлайн-регистрация на рейс.
