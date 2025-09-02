Посадка на самолет Wizz Air - стоит ли печатать билет

Самолет Wizz Air. Фото: pexels.com

Все больше авиакомпании переходят на электронные билеты. Бюджетная венгерская авиакомпания Wizz Air сейчас принимает как распечатанные, так и цифровые посадочные талоны.

Об этом пишет The Sun.

Реклама

Читайте также:

Надо ли печатать билеты Wizz Air

Отмечается, что лоукостер также осуществляет рейсы из некоторых аэропортов, в которых недоступна проверка электронных билетов.

На ее веб-сайте Wizz Air есть удобный инструмент, который поможет вам проверить, в каких аэропортах нужен печатный билет, чтобы избежать недоразумений во время посадки. На стойке регистрации в аэропорту вам придется дополнительно оплатить 40 евро. Можно сэкономить 13 евро, если заказать распечатку заранее онлайн.

Самолет Wizz Air. Фото: pexels.com

Однако в аэропортах Агадир в Марокко и Сарагоса в Испании, пассажирам Wizz Air бесплатно распечатывают билеты на стойке регистрации. Это связано с тем, что в них недоступна онлайн-регистрация на рейс.

Ryanair "смешали с грязью" из-за новых правил с багажом.

Рейтинг компаний, которые чаще всего теряют вещи пассажиров.

Пассажиров Ryanair могут заставить пассажиров дополнительно заплатить 3 тыс. гривен к стоимости билета из-за поздней регистрации.

Стюардесса объяснила, почему в самолетах запрещены вейпы и IQOS.

Путешествия с Ryanair — пустят ли в самолет с бумажным билетом.