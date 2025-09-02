Посадка на літак Wizz Air — чи варто друкувати квиток

Літак Wizz Air. Фото: pexels.com

Все більше авіакомпанії переходять на електронні квитки. Бюджетна угорська авіакомпанія Wizz Air нині приймає як роздруковані, так і цифрові посадкові талони.

Про це пише The Sun.

Чи треба друкувати квитки Wizz Air

Зазначається, що лоукостер також здійснює рейси з деяких аеропортів, в яких недоступна перевірка електронних квитків.

На її веб-сайті Wizz Air є зручний інструмент, який допоможе вам перевірити, в яких аеропортах потрібен друкований квиток, щоб уникнути непорозумінь під час посадки. На стійці реєстрації в аеропорту вам доведеться додатково сплатити 40 євро. Можна зекономити 13 євро, якщо замовити роздруківку заздалегідь онлайн.

Проте в аеропортах Агадір у Марокко та Сарагоса в Іспанії, пасажирам Wizz Air безплатно роздруковують квитки на стійці реєстрації. Це пов'язано з тим, що в них недоступна онлайн-реєстрація на рейс.

