Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Travel Подорожі з Wizz Air — чи пустять до літака із паперовим квитком

Подорожі з Wizz Air — чи пустять до літака із паперовим квитком

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 12:37
Посадка на літак Wizz Air — чи варто друкувати квиток
Літак Wizz Air. Фото: pexels.com

Все більше авіакомпанії переходять на електронні квитки. Бюджетна угорська авіакомпанія Wizz Air нині приймає як роздруковані, так і цифрові посадкові талони.

Про це пише The Sun.

Реклама
Читайте також:

Чи треба друкувати квитки Wizz Air

Зазначається, що лоукостер також здійснює рейси з деяких аеропортів, в яких недоступна перевірка електронних квитків.

На її веб-сайті Wizz Air є зручний інструмент, який допоможе вам перевірити, в яких аеропортах потрібен друкований квиток, щоб уникнути непорозумінь під час посадки. На стійці реєстрації в аеропорту вам доведеться додатково сплатити 40 євро. Можна зекономити 13 євро, якщо замовити роздруківку заздалегідь онлайн.

Подорожі з Wizz Air — чи пустять в літак із паперовим квитком - фото 1
Літак Wizz Air. Фото: pexels.com

Проте в аеропортах Агадір у Марокко та Сарагоса в Іспанії, пасажирам Wizz Air безплатно роздруковують квитки на стійці реєстрації. Це пов'язано з тим, що в них недоступна онлайн-реєстрація на рейс.

Ryanair "змішали з брудом" через нові правила з багажем.

Рейтинг компаній, які найчастіше гублять речі пасажирів.

Пасажирів Ryanair можуть змусити пасажирів додатково заплатити 3 тис. гривень до вартості квитка через пізню реєстрацію.

Стюардеса пояснила, чому в літаках заборонені вейпи та IQOS.

Подорожі з Ryanair — чи пустять в літак із паперовим квитком.

авіаквитки подорож Wizz Air літаки туризм
Наталія Кушнір - Редактор
Автор:
Наталія Кушнір
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації