Перевозка животных в поездах УЗ — что делать людям с аллергией

Перевозка животных в поездах УЗ — что делать людям с аллергией

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 11:20
Животные в поездах УЗ — что делать пассажирам с аллергией на собак или кошек
Собака. Фото: Unsplash

Многие пассажиры ездят поездами Укрзализныци с животными. Для таких случаев перевозчик утвердил специальные правила пребывания в вагонах с домашними любимцами. В частности постановил, что делать другим путешественникам, у которых аллергия на шерсть.

Это стало известно из ответа УЗ под сообщением в социальной сети Facebook.



Что делать пассажирам, у которых аллергия

Один из пользователей соцсети спросил у железнодорожного перевозчика, какой алгоритм действий предусмотрен в случае аллергической реакции пассажира на кота или собаку поблизости (в одном купе, плацкарте и т.д.).

Представитель Укрзализныци ответил, что в таком случае по желанию обеих сторон — владельца четвероногого и аллергика — проводится пересадка поездной бригадой. Иными словами, по договоренности пассажиров кому-то из них обеспечивают другое комфортное место в пределах вагона.

Перевозка животных в поездах УЗ — что делать людям с аллергией - фото 1
Ответ УЗ на вопрос в Facebook. Фото: скриншот

Но такой ответ вызвал волну возмущения у некоторых комментаторов, которые поинтересовались: а если нет свободных мест или человек не соглашается на пересадку? Очень много сопутствующих вопросов возникает, на которые обоснованный ответ отсутствует.

Зачем выкупать все места в купе

Ранее мы рассказывали, что владельцы больших собак (более 45 см в холке) должны выкупить все купе, дабы путешествовать с животным. Зато для хозяев маленьких пород это требование необязательно, но только в случае размещения собаки в сумке-переноске.

То есть животное придется все путешествие держать в закрытом контейнере, чтобы не причинять неудобства другим пассажирам. Дабы избежать этого, придется выкупить все места в купе. Тогда четвероногий сможет свободно передвигаться без необходимости сидеть в переноске.

"Для плацкарта действуют такие же правила для малых животных до 45 см в холке. Однако с большими животными крупных пород проезд запрещен, ведь это вагон открытой планировки", — констатировали в УЗ.

Получается, путешествия в плацкарте с большими собаками не предусмотрены. Животных малых пород придется держать в переноске на протяжении всей поездки.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут приобрести билеты на поезд Киев — Варшава только онлайн через официальный сайт Укрзализныци или мобильное приложение. Одно место стоит более 5 000 грн. Нужно помнить, что предполагается пересадка в Хелме.

Также мы писали, что в Украине билеты УЗ можно сдать онлайн или в кассе. Полная сумма возвращается за 24+ часов до рейса, половина плацкарты — за 6-24 часа до отправления. А если до поездки осталось менее 6 часов, стоимость плацкарты не возвращают.

Укрзализныця животные поезда аллергия пассажиры
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
