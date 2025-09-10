Тварини в поїздах УЗ — що робити пасажирам з алергією на собак або котів

Собака. Фото: Unsplash

Чимало пасажирів їздять поїздами Укрзалізниці з тваринами. Для таких випадків перевізник затвердив спеціальні правила перебування у вагонах із хатніми улюбленцями. Зокрема, постановив, що робити іншим мандрівникам, у яких алергія на шерсть.

Це стало відомо з відповіді УЗ під дописом в соціальній мережі Facebook.

Реклама

Читайте також:

Що робити пасажирам, у яких алергія

Один із користувачів соцмережі запитав у залізничного перевізника, який алгоритм дій передбачений у випадку алергічної реакції пасажира на кота чи собаку поблизу (в одному купе, плацкарті тощо).

Представник Укрзалізниці відповів, що в такому випадку за бажанням обох сторін — власника чотирилапого та алергіка — проводиться пересадка поїзною бригадою. Іншими словами, за домовленістю пасажирів комусь із них забезпечують інше комфортне місце в межах вагона.

Відповідь УЗ на питання у Facebook. Фото: скриншот

Водночас така відповідь викликала хвилю обурення у деяких коментаторів, які поцікавилися в УЗ: а якщо немає вільних місць або людина не погоджується на пересадку? Дуже багато супутніх питань виникає, на які обґрунтована відповідь відсутня.

Навіщо викупляти всі місця в купе

Раніше ми розповідали, що власники великих собак (понад 45 см у холці) повинні викупити все купе, аби подорожувати з твариною. Натомість для господарів маленьких порід ця вимога необов’язкова, але тільки у випадку розміщення собаки в сумці-переносці.

Тобто тварину доведеться всю подорож тримати в закритому контейнері, аби не завдавати незручності іншим пасажирам. Щоб уникнути цього, доведеться викупити всі місця в купе. Тоді чотирилапий зможе вільно пересуватися без необхідності сидіти в переносці.

"Для плацкарти діють такі самі правила для малих тварин до 45 см у холці. Проте з більшими тваринами великих порід проїзд заборонений, адже це вагон відкритого планування", — констатували в УЗ.

Виходить, подорожі в плацкарті з великими собаками не передбачені. Тварин малих порід доведеться тримати в переносці протягом усієї поїздки.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть придбати квитки на поїзд Київ — Варшава лише онлайн через офіційний сайт Укрзалізниці чи мобільний застосунок. Одне місце коштує понад 5 000 грн. Варто пам’ятати, що передбачається пересадка в Хелмі.

Також ми писали, що в Україні квитки УЗ можна здати онлайн або в касі. Повна сума повертається за 24+ годин до рейсу, половина плацкарти — за 6-24 годин до відправлення. А якщо до поїздки залишилося менш як 6 годин, вартість плацкарти не повертають.