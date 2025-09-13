Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика В Польше урезали помощь украинцам — кто не получит выплаты 800+

В Польше урезали помощь украинцам — кто не получит выплаты 800+

Ua ru
Дата публикации 13 сентября 2025 10:12
Выплаты 800+ для украинцев в Польше — кто больше не сможет получать деньги
Пустой кошелек. Фото: Unsplash

В Польше изменили правила для украинцев относительно получения популярной выплаты "800+". Обновленный порядок предоставления денежной помощи содержит требования относительно трудоустройства и наличия статуса PESEL.

Об этом рассказало местное издание РАР.

Реклама
Читайте также:

Кто сможет получать выплаты "800+"

Ранее право на ежемесячную денежную помощь имели все украинцы в Польше, которые воспитывали несовершеннолетних детей. Затем правила назначения обновили, обязав родителей отправить детей в местные образовательные учреждения — садики и школы, иначе денежное обеспечение аннулировали.

Теперь Польский Сейм принял закон, который, с одной стороны, продлил легальный статус украинцев в Польше до 4 марта 2026 года, с другой — ограничил доступ к программе "800+". Все началось с того, что президент Кароль Навроцкий наложил вето на проект изменений в спецзакон о помощи гражданам Украины.

Новый акт определяет, что денежное обеспечение будут получать иностранцы, которые выполнили три обязательных условия:

  • отправили ребенка в польскую школу;
  • имеют номер PESEL;
  • официально трудоустроены.

Следовательно теперь необходимо иметь работу, дабы претендовать на выплаты по программе "800+". Более того, зарплата должна быть по крайней мере на уровне 50% от минимальной. По состоянию на 2025 год речь идет о сумме 2 333 злотых брутто (до вычета налогов и сборов).

"Заведение социального страхования (ZUS) ежемесячно будет проверять, были ли иностранцы экономически активными. Если иностранец не был активным в определенном месяце, выплату помощи приостановят, а перевод не отправят", — констатировало издание.

Плюс будет учитываться факт возможного выезда за границу путем проверки информации в специальном реестре Пограничной службы. В то же время существует исключение по трудоустройству для лиц с инвалидностью.

Отдельно в законе предусмотрели ряд изменений в сфере здравоохранения. Для взрослых украинцев ввели ограничения на доступ к определенным медицинским услугам. В частности в перечне — реабилитация, стоматологическое лечение и часть медикаментозной терапии.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, для беспрепятственного пересечения границы со странами ЕС надо иметь минимальную сумму наличных. Чтобы въехать в Польшу, необходимо подтвердить свою платежеспособность наличием в кошельке не менее 75 злотых на каждый день пребывания.

Также мы писали, как украинцам доехать из Киева в польский Хелм и сколько стоят билеты на поезд Укрзализныци. Всего курсируют четыре рейса — из Киева, Харькова и Днепра. Цена составляет ориентировочно 2 800 грн в обычном купе.

Польша выплаты финансовая помощь деньги украинцы в Польше
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации