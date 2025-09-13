Выплаты 800+ для украинцев в Польше — кто больше не сможет получать деньги

Пустой кошелек. Фото: Unsplash

В Польше изменили правила для украинцев относительно получения популярной выплаты "800+". Обновленный порядок предоставления денежной помощи содержит требования относительно трудоустройства и наличия статуса PESEL.

Об этом рассказало местное издание РАР.

Реклама

Читайте также:

Кто сможет получать выплаты "800+"

Ранее право на ежемесячную денежную помощь имели все украинцы в Польше, которые воспитывали несовершеннолетних детей. Затем правила назначения обновили, обязав родителей отправить детей в местные образовательные учреждения — садики и школы, иначе денежное обеспечение аннулировали.

Теперь Польский Сейм принял закон, который, с одной стороны, продлил легальный статус украинцев в Польше до 4 марта 2026 года, с другой — ограничил доступ к программе "800+". Все началось с того, что президент Кароль Навроцкий наложил вето на проект изменений в спецзакон о помощи гражданам Украины.

Новый акт определяет, что денежное обеспечение будут получать иностранцы, которые выполнили три обязательных условия:

отправили ребенка в польскую школу;

имеют номер PESEL;

официально трудоустроены.

Следовательно теперь необходимо иметь работу, дабы претендовать на выплаты по программе "800+". Более того, зарплата должна быть по крайней мере на уровне 50% от минимальной. По состоянию на 2025 год речь идет о сумме 2 333 злотых брутто (до вычета налогов и сборов).

"Заведение социального страхования (ZUS) ежемесячно будет проверять, были ли иностранцы экономически активными. Если иностранец не был активным в определенном месяце, выплату помощи приостановят, а перевод не отправят", — констатировало издание.

Плюс будет учитываться факт возможного выезда за границу путем проверки информации в специальном реестре Пограничной службы. В то же время существует исключение по трудоустройству для лиц с инвалидностью.

Отдельно в законе предусмотрели ряд изменений в сфере здравоохранения. Для взрослых украинцев ввели ограничения на доступ к определенным медицинским услугам. В частности в перечне — реабилитация, стоматологическое лечение и часть медикаментозной терапии.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, для беспрепятственного пересечения границы со странами ЕС надо иметь минимальную сумму наличных. Чтобы въехать в Польшу, необходимо подтвердить свою платежеспособность наличием в кошельке не менее 75 злотых на каждый день пребывания.

Также мы писали, как украинцам доехать из Киева в польский Хелм и сколько стоят билеты на поезд Укрзализныци. Всего курсируют четыре рейса — из Киева, Харькова и Днепра. Цена составляет ориентировочно 2 800 грн в обычном купе.