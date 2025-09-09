Украинцам в Польше грозят штрафы в 2000 злотых — кого касается

Польские злотые. Фото: Pixabay

С 1 октября в Польше прекращает действие постановление, которое позволяло украинцам пользоваться украинским водительским удостоверением. За управление автомобилем без польских прав придется заплатить немалые штрафы.

Об этом пишет издание Uamotors.

Какие штрафы за отсутствие польских прав

В случае утраты силы специального постановления, которое сейчас позволяет украинцам пользоваться на территории Польши собственными водительскими удостоверениями, за управление без польских документов придется заплатить штраф в размере 2 000 злотых (примерно 22,8 тыс. грн).

Согласно польским нормам, после полугода проживания иностранцы обязаны обменять свои водительские права на местные, иначе им грозит административное наказание.

Если же льготное положение будет отменено, украинцам придется в кратчайшие сроки оформлять новые документы, ведь полиция может усилить проверки. Это, в свою очередь, способно вызвать волну штрафов. В соцсетях даже иронизируют, что немалая часть бюджета Польши пополняется именно благодаря этим взысканиям, однако для водителей ситуация может иметь вполне серьезные последствия.

