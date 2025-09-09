Видео
В Польше изменятся правила для украинцев — кому грозят штрафы

В Польше изменятся правила для украинцев — кому грозят штрафы

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 12:15
Украинцам в Польше грозят штрафы в 2000 злотых — кого касается
Польские злотые. Фото: Pixabay

С 1 октября в Польше прекращает действие постановление, которое позволяло украинцам пользоваться украинским водительским удостоверением. За управление автомобилем без польских прав придется заплатить немалые штрафы.

Об этом пишет издание Uamotors.

Какие штрафы за отсутствие польских прав

В случае утраты силы специального постановления, которое сейчас позволяет украинцам пользоваться на территории Польши собственными водительскими удостоверениями, за управление без польских документов придется заплатить штраф в размере 2 000 злотых (примерно 22,8 тыс. грн).

Согласно польским нормам, после полугода проживания иностранцы обязаны обменять свои водительские права на местные, иначе им грозит административное наказание.

Если же льготное положение будет отменено, украинцам придется в кратчайшие сроки оформлять новые документы, ведь полиция может усилить проверки. Это, в свою очередь, способно вызвать волну штрафов. В соцсетях даже иронизируют, что немалая часть бюджета Польши пополняется именно благодаря этим взысканиям, однако для водителей ситуация может иметь вполне серьезные последствия.

Ранее мы писали, что муниципальные программы аренды с возможностью восстановления квартир становятся популярным механизмом обеспечения жильем в Польше. Они позволяют людям без собственной недвижимости получить доступное жилье, вложив средства не в высокую арендную плату, а в ремонт. Одной из таких инициатив является программа "Квартира под ремонт" в городе Освенцим.

Также узнавайте, что изменится для украинцев в Польше уже в сентябре 2025 года.

Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
