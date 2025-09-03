Видео
Минимальная сумма наличных для въезда в Польшу — сколько взять

Минимальная сумма наличных для въезда в Польшу — сколько взять

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 19:10
Пересечение границы с Польшей — какую минимальную сумму наличных надо показать, чтобы пропустили
Деньги в кошельке. Фото: Pexels

Планируя выезд за границу, в частности в Польшу, украинцы должны заранее узнать все правила и ограничения. Это поможет избежать потенциальных рисков и сэкономит время в пункте пропуска. Один из важных факторов — подтверждение платежеспособности.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какую минимальную сумму надо показать на границе с Польшей в сентябре 2025 года.

Читайте также:

Минимальная сумма на польской границе

Весомая причина не впустить иностранца в Польшу — отсутствие у него достаточной суммы для проживания. Чтобы человек не столкнулся с финансовыми трудностями за рубежом, он должен ехать туда с наличными в кошельке и средствами на банковских счетах.

Это и могут проверить польские пограничники. Они попросят подтвердить платежеспособность путем предъявления доказательства, например, наличности в любой валюте, баланса на карте банка, актуальной выписки со счета и пр. По данным специализированного портала Visit Ukraine, минимальными в сентябре 2025 года являются суммы:

  • 300 злотых на поездку до 4 дней;
  • 75 злотых на каждый день, если поездка превышает 4 суток.

Плюс понадобятся дополнительные деньги на возвращение домой (при отсутствии обратного билета). Вообще иностранцам рекомендуют накопить большую сумму, чем минимально допустимую, дабы минимизировать риски любых недоразумений на границе.

Почему могут отказать во въезде в Польшу

Ранее мы рассказывали, какие распространенные причины становятся поводом отказать иностранцу в пересечении польской границы. Кроме недостаточной суммы для пребывания, сотрудники в пункте пропуска также обращают внимание на:

  • отсутствие медицинского страхования;
  • запрещенные вещи в багаже;
  • неубедительное подтверждение цели путешествия;
  • проблемы с документами;
  • нарушение миграционного законодательства в прошлом.

В частности страховка должна покрывать расходы на лечение в сумме не менее 30 000 евро, охватывая экстренную медицинскую помощь, госпитализацию и репатриацию, плюс действовать на территориях всех стран Шенгенской зоны.

Что касается несоблюдения миграционных правил, то часто иностранцам запрещают въезд ввиду депортации (зависит от причины принудительного изгнания).

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, власти разрешили выезд мужчинам 18-22 лет из Украины. Гетманцев считает решение положительным, но признает его половинчатым и подчеркивает: полное снятие ограничений возможно только после окончания полномасштабной войны.

Также мы писали, что с 1 сентября 2025 года в Латвии будут действовать новые правила для украинцев. Наши граждане, которые хотят пересечь границу, должны за 48 часов до поездки заполнить онлайн-анкету о цели путешествия, маршруте и своем местонахождении в Латвии.

Польша граница деньги украинцы в Польше выезд за границу
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
