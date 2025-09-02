Пересечение границы Польши, Молдовы и Венгрии — где для украинцев более мягкие ограничения в сентябре

Очереди на границе. Фото: ГПСУ/Facebook

Некоторых украинцев могут не выпустить за границу из-за нарушения таможенных правил или несоблюдения требований конкретного государства. В некоторых пунктах пропуска более строгие ограничения и проверки. Поэтому стоит заранее узнать, в каком направлении выгоднее пересекать границу.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, где на границе самые мягкие ограничения — возле Польши, Молдовы или Венгрии.

Пересечение польской границы

Большинство украинцев выезжают именно через Польшу, поэтому неудивительно, что в начале полномасштабной войны правила максимально смягчили. Но со временем ограничения начали постепенно возвращать. По состоянию на 2025 год наши граждане имеют не намного больше упрощений, чем другие иностранцы.

Для беспрепятственного выезда надо иметь:

биометрический паспорт;

медицинское страхование;

достаточно наличных или денег на банковском счете;

подтверждение цели поездки.

Если с первыми двумя пунктами все понятно — они аналогичны для пересечения границы любой европейской страны — то с остальными не все очевидно. Пограничники могут требовать в иностранцев подтверждение платежеспособности, то есть человек должен иметь достаточно средств на весь период пребывания в Польше.

Минимальная сумма по состоянию на 2025 год — 300 злотых на путешествие до 4 дней. В случае длительной поездки стоит запасти не менее 75 злотых на каждый день пребывания. Отсутствие достаточной суммы действительно может стать причиной отказа во въезде (кроме определенных ситуаций).

Что касается подтверждения цели поездки, то желательно иметь при себе гостиничное бронирование, трудовой договор, приглашение от родственников/друзей, справку о зачислении в образовательное учреждение, студенческий билет, туристический маршрут и т.д. (в зависимости от вашего случая).

Въезд в Молдову и Венгрию

По сравнению с Польшей кажется, что пересечение молдавской и венгерской границ менее обременительно. Украинцам так же понадобится биометрический паспорт, медицинское страхование и подтверждение цели путешествия (проверяется индивидуально).

В то же время на границе с Молдовой не требуют подтвердить финансовое состояние. Для въезда в Венгрию надо иметь минимально допустимую сумму, но она очень мизерная — 1000 форинтов (около 2,5 евро) на каждый день пребывания.

Дополнительные документы понадобятся водителям. Молдова ужесточила правила въезда для украинцев и установила обязательство предъявлять на границе справку о технической исправности автомобиля. Без нее на территории государства не пропускают даже с полным пакетом других документов.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, существует пять распространенных причин, почему украинцев могут не пустить в Польшу. Это часто происходит из-за недостатка денег для проживания, отсутствия медицинской страховки, перевозки запрещенных вещей, нарушения миграционных правил и неподтвержденной цели поездки.

Также мы писали, почему украинцам стоит выбрасывать упаковку от подарков во время возвращения из-за границы. Поскольку разрешается ввозить товары стоимостью до 500 евро без письменного декларирования, лучше избавиться от лишних указаний бренда.